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Dvadesetdvogodišnji desni bek stigao je među Brđane na pozajmicu iz moskovskog CSKA.

Di Lusijano je rođen 21. januara 2004. godine u argentinskom Banfildu, a ponikao je u istoimenom klubu. Prošao je kompletnu omladinsku školu Banfilda, da bi već 2021. godine bio priključen prvom timu.

U dresu argentinskog kluba odigrao je 30 prvenstvenih utakmica i postigao tri gola, a vrlo brzo je skrenuo pažnju dobrim partijama na poziciji desnog beka. U Argentini je važio za jednog od važnijih igrača Banfilda, a njegove igre nisu prošle nezapaženo ni u Evropi.

1/8 Vidi galeriju Proslava 100 godina FK Čukarički Foto: Fk Čukarički

U leto 2025. godine Di Lusijano je napustio Argentinu i potpisao ugovor sa moskovskim CSKA, jednim od najvećih i najtrofejnijih ruskih klubova. Godinu dana kasnije karijeru nastavlja u Srbiji, gde će kao pozajmljeni igrač CSKA nositi dres Čukaričkog.

Argentinac je primarno desni bek, ali može da odgovori i drugim zadacima uz desnu aut-liniju. Odlikuju ga brzina, energija i mogućnost da učestvuje u igri na oba kraja terena. Di Lusijano poseduje i italijanski pasoš, pa se u Super ligi neće računati kao strani igrač.