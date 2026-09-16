ČUKARIČKI DOVEO IGRAČA IZ CSKA! Argentinac stigao na Banovo brdo, Brđani ozvaničili veliko pojačanje!
Dvadesetdvogodišnji desni bek stigao je među Brđane na pozajmicu iz moskovskog CSKA.
Di Lusijano je rođen 21. januara 2004. godine u argentinskom Banfildu, a ponikao je u istoimenom klubu. Prošao je kompletnu omladinsku školu Banfilda, da bi već 2021. godine bio priključen prvom timu.
U dresu argentinskog kluba odigrao je 30 prvenstvenih utakmica i postigao tri gola, a vrlo brzo je skrenuo pažnju dobrim partijama na poziciji desnog beka. U Argentini je važio za jednog od važnijih igrača Banfilda, a njegove igre nisu prošle nezapaženo ni u Evropi.
U leto 2025. godine Di Lusijano je napustio Argentinu i potpisao ugovor sa moskovskim CSKA, jednim od najvećih i najtrofejnijih ruskih klubova. Godinu dana kasnije karijeru nastavlja u Srbiji, gde će kao pozajmljeni igrač CSKA nositi dres Čukaričkog.
Argentinac je primarno desni bek, ali može da odgovori i drugim zadacima uz desnu aut-liniju. Odlikuju ga brzina, energija i mogućnost da učestvuje u igri na oba kraja terena. Di Lusijano poseduje i italijanski pasoš, pa se u Super ligi neće računati kao strani igrač.