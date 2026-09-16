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Par je tajno venčanje organizovao na živopisnoj obali Amalfi, lokaciji na kojoj Miler razvija privatni biznis i poseduje brojne nekretnine.

Intimnom obredu prisustvovalo je svega pedesetak najužih zvanica, što predstavlja potpunu suprotnost u odnosu na spektakularnu svadbu koju je Blazi imala pre više od dve decenije sa Totijem.

Ta davna proslava 2005. godine, kada su pred oltar stali „princ Rima” i jedna od najlepših žena Italije, imala je status događaja sezone uz direktan prenos na nacionalnoj televiziji. Iako je njihov brak godinama važio za jedan od najstabilnijih u svetu poznatih, sve se srušilo u septembru 2022. godine, kada je Toti javno optužio suprugu za višemesečnu nevernost.

Nakon razvoda kružile su brojne špekulacije o identitetu treće osobe, a mnogima je zapalo za oko da je voditeljka otpočela romansu sa Milerom upravo 2022. godine, u jeku burne brakorazvodne parnice.

1/7 Vidi galeriju Ilari Blazi Foto: Instagram/ilaryblasi, Printskrin/Instagram

Godinama je varala Totija

S druge strane, medijski rat bivših supružnika dobio je novu dimenziju kada je Blazi u dokumentarnom filmu na „Netfliksu” uzvratila udarac, tvrdeći da ni bivši kapiten Rome tokom braka nije bio veran.

Frančesko Toti je u svojoj emotivnoj ispovesti za "Korijere delo Sport" otkrio da je u periodu smrti svog oca od korone, u oktobru 2020. godine, pao u depresiju jer je saznao da ga je bivša supruga varala. "Proživeo sam težak period, pre svega jer sam prestao da igram fudbal, a onda je moj otac umro od kovida. Takođe, i ja sam imao snažne simptome korone tokom 15 dana. Bez obzira na to, moja supruga nije bila tu kada mi je bila najpotrebnija", izjavio je tada Italijan.

"Nije tačno da sam je prvi prevario. Rekao sam da neću da govorim o tome i nisam, ali sam čitao mnogo 'podvala' u poslednjim nedeljama. Neke od njih završene su tako što su moja deca patila. U septembru prošle godine tračevi su počeli da dolaze do mene. Govorili su mi 'Slušaj, Ilari ima drugog. Zapravo, više od jednog'. Nikad nisam sumnjao za 20 godina, niti je ona sumnjala u mene, ali kada sam dobio upozorenja od različitih ljudi, kojima verujem, počeo sam da sumnjam. Pogledao sam telefon i video sam da je postojala treća osoba, koja se ponašala kao 'posrednik' između mene i Ilari", govorio je slavni fudbaler Rome.

1/9 Vidi galeriju Frančesko Toti Foto: Stefano Dalle Luche/AGF/Shutters / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Imao sam dokaz (afere). Činjenice. I to me je uvelo u depresiju. Više nisam mogao da se pretvaram da se ništa nije dogodilo, ali to više nisam bio ja. Bio sam neko drugi. I moram da zahvalim Noemi na svemu. Plašio sam se da ću sa Ilari završiti na sudu i još se nadam da ćemo moći da postignemo dogovor. U međuvremenu sam zaćutao. Sve to koštalo me je pola godine života. Voleo bih hiljadu puta više da govorim o fudbalu i Romi, koju uvek nosim u srcu", govorio je Toti u septembru burne 2022. godine.