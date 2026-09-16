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Naime niko nije mogao ni da pretpostavi da će poziv dobiti i potpuno anonimni fudbaler Feliks Keidel posle samo tri odigrane utakmice u Bundesligi!

1/5 Vidi galeriju Jirgen Klop Foto: Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia

Naime kako pišu nemački mediji predvođeni širem spisku naći će se 23-godišnji univerzalac novog bundesligaša Elversberga, Feliks Keidel.

Reč je o momku koji je pre samo tri nedelje debitovao u elitnom rangu nemačkog fudbala, a do pre godinu dana igrao za Ingolštat u Trećoj nemačkoj ligi.

Keidel je u leto 2025. stigao u Elversberg za samo 400.000 evra, pomogao klubu da senzacionalno izbori plasman u Bundesligu, da bi u avgustu ove godine debitovao u elitnom rangu protiv Bajer Leverkuzena. Nedelju dana kasnije postigao je bundesligaški prvenac u nestvarnom preokretu u gostima protiv Borusije Menhengladbah (od 1:3 do 4:3), da bi za vikend pružio zapaženu partiju i protiv šampiona Bajerna.

Zanimljivo je da Keidel nikada nije odigrao nijedan meč za mlađe selekcije Nemačke, zbog čega se njegov poziv u „A“ tim u medijima tumači kao veliko iznenađenje,

Nemački mediji ističu da Klopov izbor jasno ukazuje na novi smer reprezentacije pod njegovom komandom:

„Jirgen Klop želi da pošalje jasnu poruku – vrata reprezentacije su otvorena svima koji igrama na terenu to zasluže, bez obzira na ime kluba ili istorijat u mlađim selekcijama.“

Kao Keidelov kvalitet ističe se njegova taktička fleksibilnost — mogućnost da podjednako kvalitetno pokrije pozicije desnog beka i zadnjeg veznog — profil koji je Klopu neophodan uoči predstojećih utakmica u Ligi nacija.

Nemačka se nalazi u istoj grupi sa Srbijom, a Klop će kao selektor debitovati 24. septembra protiv Holandije u Amsterdamu.