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Takođe je kažnjen i Novi Pazar.

Tim povodom je Fudbalski savez Srbije izdao saopštenje, koje vam prenosimo u celosti.

"Crvena zvezda je kažnjena novčanom kaznom u iznosu od 1 000 000 dinara, kao i odlukom o odigravanju jedne prvenstvene ili kup utakmice na svom stadionu bez prisustva publike, uslovno na godinu dana.

1/10 Vidi galeriju 180. večiti derbi Crvena zvezda - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Kurir Sport

Komisija je utvrdila odgovornost domaćeg kluba zbog propusta u organizaciji utakmice, neadekvatno obavljenog pretresa navijača prilikom ulaska na tribine, neopravdanog kašnjenja početka susreta, kao i upotrebe velike količine pirotehničkih sredstava, posebno topovskih udara.

Partizan je kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 300 000 dinara, uz meru zabrane prisustva njegovih navijača na jednoj prvenstvenoj ili kup utakmici na gostujućem terenu, takođe uslovno na godinu dana.

Sankcija je izrečena zbog unošenja i aktiviranja velikog broja pirotehničkih sredstava, među kojima je evidentirano i 36 topovskih udara. Posebno je uzeta u obzir situacija iz 14. minuta utakmice, kada je pripadnik službe obezbeđenja, koji se nalazio ispod južne tribine, zadobio laku telesnu povredu kao direktnu posledicu eksplozije topovskog udara ubačenog na atletsku staz.

Novi Pazar je zbog prekršaja na domaćim utakmicama protiv Mačve i Železničara, kažnjen sa 400 000 dinara, kao i odigravanjem jedne prvenstvene ili kup utakmice na svom stadionu bez prisustva publike, uslovno na godinu dana.

Pored upotrebe pirotehničkih sredstava, tokom poluvremena utakmice protiv Železničara zabeležen je i neovlašćeni ulazak oko 30 osoba u restriktivni prostor radi obavljanja verskog obreda. Kao olakšavajuća okolnost uzeta je u obzir činjenica da ni u jednom trenutku nije bila ugrožena bezbednost učesnika utakmice. Zabeleženo je i ubacivanje različitih predmeta u teren za igru, među kojima su bili metalni novac, upaljači i plastične flašice.

Disciplinska i etička komisija FSS još jednom ukazuje da je, pored sankcionisanja konkretnih prekršaja, cilj izrečenih mera i jasna preventivna poruka svim klubovima i navijačima. Ubacivanje pirotehničkih sredstava u teren za igru neće biti tolerisano, a svaki naredni prekršaj ove vrste može dovesti do strožih sankcija, uključujući veće novčane kazne i zabranu prisustva publike na domaćim i gostujućim utakmicama", stoji u saopštenju na sajtu FSS