SKANDAL TRESE REGION - ŠOK OBJAVA DŽAKE: Podelio slike osuđenih vođa OVK i napisao OVE četiri reči!
Taulant Džaka je na svom Instagram profilu podelio poster sa porukama „Mos e Harroni Historin!“ („Ne zaboravljajte istoriju!“) i „JO NË EMRIN TIM“ („Ne u moje ime“). Na posteru su prikazani Hašim Tači, Kadri Veselji, Redžep Seljimi i Jakup Krasnići, kojima se sudilo pred Specijalizovanim većima u Hagu za navodne ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.
Ispod njihovih portreta nalazi se poruka „Njihova sloboda je naša čast“, dok je Džaka uz objavu snimka Kadrija Veseljija napisao: „Uvek uz tebe“.
Objava je izazvala reakcije u delu javnosti, imajući u vidu Džakinu raniju povezanost sa događajima koji su pratili utakmicu Srbije i Albanije u Beogradu 2014. godine. Džaka je tada bio jedan od aktera incidenta koji je usledio nakon pojavljivanja drona sa zastavom tokom utakmice.
Taulant Džaka je tokom karijere nastupao za reprezentaciju Albanije, dok je njegov brat Granit reprezentativac Švajcarske. Braća su tokom karijere igrala i za Bazel.