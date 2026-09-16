Ispod njihovih portreta nalazi se poruka „Njihova sloboda je naša čast“, dok je Džaka uz objavu snimka Kadrija Veseljija napisao: „Uvek uz tebe“.

Objava je izazvala reakcije u delu javnosti, imajući u vidu Džakinu raniju povezanost sa događajima koji su pratili utakmicu Srbije i Albanije u Beogradu 2014. godine. Džaka je tada bio jedan od aktera incidenta koji je usledio nakon pojavljivanja drona sa zastavom tokom utakmice.