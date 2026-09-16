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Brazilski levi bek bio je vrlo blizu transfera u Makabi iz Haife, Vojvodina je pristala da ga pusti u Izrael, a dva kluba su praktično postigla usmeni dogovor.

1/7 Vidi galeriju Lukas Baros u dresu Vojvodine Foto: Starsport

Makabi je trebalo da plati pozajmicu uz obavezan otkup, čime bi Vojvodina kroz ceo paket zaradila oko milion evra. Čekala se još samo razmena dokumentacije i faksa, ali je u međuvremenu nastao problem sa brojem stranaca u ekipi iz Haife.

Mesto za Barosa nije se oslobodilo zbog odluke Brazilca Pedra da ostane u Makabiju, pa je transfer iskusnog levog beka propao u završnici.

U međuvremenu, uprava Vojvodine odlučila je da ga dodatno motiviše. Novosađani su spremni da Barosu ponude novi dvogodišnji ugovor, uz nešto povoljnije finansijske uslove.