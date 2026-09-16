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Kako je saopštio klub čiji bi vlasnik trebalo da postane čuveni argentinski fudbaler Lionel Mesi, Kaljeha je potpisao ugovor do juna 2028. godine.

Španski 48-godišnji trener radio je u prvoligašima Viljarealu, koga je u dva navrata predvodio do petog mesta na tabeli, i Alavesu.

U drugoj ligi trenirao je Levante i Ovijedo.

Eldense je prošle sedmice saopštio da će Mesi postati vlasnik kluba, nakon što je postigao preliminarni dogovor sa vlasnicima.

Prema dogovoru, Mesi će kupiti akcije koje trenutno poseduje "Grupo TH Soluciones", uz uslov da budu završene preostale pravne i ugovorne procedure.

Eldense će postati drugi španski klub u koji je Mesi uložio, nakon što je ranije ove godine postao vlasnik petoligaša Kornelja iz Barselone.

Eldense se nalazi u blizini lučkog grada Alikantea na jugoistoku Španije.

(Beta)