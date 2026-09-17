Fudbaleri Železničara iz Pančeva dočekuju Crvenu zvezdu u odloženom meču 5. kola Supelige Srbije.
SUPERLIGA SRBIJE
ŠAMPION NA TEŠKOM ISPITU U PANČEVU: Evo gde možete pratiti prenos meča Železničar - Crvena zvezda
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Zvezda je trenutno prva na tabeli sa 22 boda iz osam mečeva, dok Železničar ima 11, ali iz samo sedam mečeva.
Foto galerija iz Loznice Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
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Oba kluba imala su evropske obaveze tokom leta, pa je zbog toga odložen meč u prvobitnom terminu u avgustu.
Utakmicu možete pratiti na kanalima " Arene sporta", a tekstualni prenos meča na našem sajtu.
Meč počinje u 20 časova.
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