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Napadača Čelsija u reprezentativnom timu zameniće Martineli iz Fluminensea.

Brazil - Norveška, Mundijal 2026 Foto: VEGARD GRØTT / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Žoao Pedro je bio pozvan za predstojeće prijateljske utakmice protiv Australije i Indije, nakon što je iznenađujuće izostavljen sa spiska Karla Ančelotija za ovogodišnje Svetsko prvenstvo.

Brazilski savez nije saopštio o kakvoj je povredi reč. Žoao Pedro je odlično počeo sezonu i postigao je tri gola na šest utakmica u svim takmičenjima, a proglašen je i za najboljeg igrača Premijer lige za avgust.

Čelsi još nije potvrdio njegovu povredu. Žoao Pedro je prošlog vikenda odigrao ceo meč i postigao gol u remiju sa Halom 2:2.

Brazil će krajem meseca igrati protiv Australije i Indije, što će biti prvi mečevi reprezentacije posle eliminacije u osmini finala Svetskog prvenstva od Norveške.

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