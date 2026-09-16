Žoao Pedro je bio pozvan za predstojeće prijateljske utakmice protiv Australije i Indije, nakon što je iznenađujuće izostavljen sa spiska Karla Ančelotija za ovogodišnje Svetsko prvenstvo.

Brazilski savez nije saopštio o kakvoj je povredi reč. Žoao Pedro je odlično počeo sezonu i postigao je tri gola na šest utakmica u svim takmičenjima, a proglašen je i za najboljeg igrača Premijer lige za avgust.