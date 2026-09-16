NOVI PROBLEMI ZA ANĆELOTIJA: Žoao Pedro zbog povrede otpao iz reprezentacije Brazila
Napadača Čelsija u reprezentativnom timu zameniće Martineli iz Fluminensea.
Žoao Pedro je bio pozvan za predstojeće prijateljske utakmice protiv Australije i Indije, nakon što je iznenađujuće izostavljen sa spiska Karla Ančelotija za ovogodišnje Svetsko prvenstvo.
Brazilski savez nije saopštio o kakvoj je povredi reč. Žoao Pedro je odlično počeo sezonu i postigao je tri gola na šest utakmica u svim takmičenjima, a proglašen je i za najboljeg igrača Premijer lige za avgust.
Čelsi još nije potvrdio njegovu povredu. Žoao Pedro je prošlog vikenda odigrao ceo meč i postigao gol u remiju sa Halom 2:2.
Brazil će krajem meseca igrati protiv Australije i Indije, što će biti prvi mečevi reprezentacije posle eliminacije u osmini finala Svetskog prvenstva od Norveške.