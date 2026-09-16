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Fudbaleri Sparte iz Praga pobedili su večeras u Jerevanu domaći Ararat 4:1, u utakmici prvog kola Lige Evropa.

Sparta je povela golovima dvostrukog strelca Tobijasa Gudala, u 20. i 22. minutu, a treći gol postigao je Džon Merkado u 53. minutu.

Gol za domaće u 55. minutu postigao je Bruno Rikardo Vilson Valdes, a konačan rezultat postavio je Patrik Vidra u 71. minutu.

U sledećem kolu Sparta će u Pragu igrati protiv Lilestrema, a Ararat će u Poljskoj igrati protiv Jagjelonije.

Fudbaleri Omonije pobedili su u Nikoziji Seltu Vigo 1:0.

Pobedonosni gol postigao je Jure Balkovec u 88. minutu.

U drugom kolu Omonija će igrati protiv Celja u Sloveniji, a Selta će u Vigu dočekati Juventus.