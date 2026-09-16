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Atletiko je poveo u 24. minutu golom Džonatana Dejvida, a prednost je udvostručio Li Kan In.

Treći gol postigao je Robin Le Norman u 63. mintu, a konačan rezultat postavio je Aleks Baena u 82. minutu.

Posle četvrte pobede Atletiko se popeo na treće mesto na tabeli sa 13 bodova.

Osasuna, koja je pretrpela treći uzastopni poraz, ima sedam bodova na 13. mestu.

U sledećem kolu Atletiko će u velikom madridskom derbiju dočekati Real, a Osasuna će biti domaćin Rajo Valjekanu.

Fudbaleri Sevilje pobedili su na gostujućem terenu u La Korunji Deportivo 1:0.

Jedini gol postigao je Migel Sijera u 52. minutu.

Domaći su utakmicu završili sa desetoricom, pošto je u 59. minutu crveni karton dobio Anhelinjo.

Sevilja je četvrta na tabeli sa 13 bodova, a Deportivo je sedmi sa devet bodova.

U narednom kolu Sevilja će dočekati Barselonu, a Deportivo će biti domaćin Betisu.

(Beta)