MADRID GORI PRED DERBI: Atletiko razbio Osasunu, Sevilja slavila pred Barsin dolazak
Atletiko je poveo u 24. minutu golom Džonatana Dejvida, a prednost je udvostručio Li Kan In.
Treći gol postigao je Robin Le Norman u 63. mintu, a konačan rezultat postavio je Aleks Baena u 82. minutu.
Posle četvrte pobede Atletiko se popeo na treće mesto na tabeli sa 13 bodova.
Osasuna, koja je pretrpela treći uzastopni poraz, ima sedam bodova na 13. mestu.
U sledećem kolu Atletiko će u velikom madridskom derbiju dočekati Real, a Osasuna će biti domaćin Rajo Valjekanu.
Fudbaleri Sevilje pobedili su na gostujućem terenu u La Korunji Deportivo 1:0.
Jedini gol postigao je Migel Sijera u 52. minutu.
Domaći su utakmicu završili sa desetoricom, pošto je u 59. minutu crveni karton dobio Anhelinjo.
Sevilja je četvrta na tabeli sa 13 bodova, a Deportivo je sedmi sa devet bodova.
U narednom kolu Sevilja će dočekati Barselonu, a Deportivo će biti domaćin Betisu.
(Beta)