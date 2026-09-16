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Fudbalski klub Al Tavun iz saudijske lige kažnjen je sa dve utakmice bez prisustva publike na svom terenu, nakon što su njegovi navijači provocirali igrača Al Hilala Rubena Neveša zbog smrti njegovog prijatelja i saigrača Dioga Žote.

Napadač Liverpula Žota poginuo je u saobraćajnoj nesreći u julu prošle godine u 28. godini, a bio je blizak prijatelj veziste Neveša, sa kojim je igrao u Vulverhemptonu i reprezentaciji Portugala.

1/4 Vidi galeriju Put na kom je poginuo Diogo Žota Foto: CESAR MANSO / AFP / Profimedia

Neveš sada nosi i dres sa brojem 21 u reprezentaciji Portugala u znak sećanja na Žotu, a na listu ima tetovažu na kojoj su on i Žota zagrljeni. Takođe je bio jedan od nosilaca kovčega na Žotinoj sahrani.

Uoči utakmice, kojoj je Al Hilal u subotu pobedio 6:0, navijači Al Tavuna su u više navrata provocirali Neveša i skandirali mu "Žota".

"Samo se nadam da kasnije neće ići da se mole posle onoga što su uradili", rekao je Neveš novnarima posle utakmice.

Fudbaler Al Nasra Kristijano Ronaldo, koji je sa Žotom igrao za reprezentaciju Potugala, ;pozvao je da se navijačima koji su skandirali izrekne doživotna zabrana prisustvovanja utakmicama.

Uprava Al Tavuna saopštila je da je takvo ponašanje navijača ;potpuno neprihvatljivo i da ne predstavlja klub, njegove navijače niti vrednosti po kojima je klub poznat.

"Sportsko rivalstvo ne može biti opravdanje za vređanje, omalovažavanje ili maltretiranje drugih, nauštrb bilo čijih osećanja", navodi se u saopštenju.