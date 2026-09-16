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Fudbaleri Barselone pobedili su na svom terenu Rasing iz Santandera 7:2, u utakmici šestog kola španskog prvenstva.

1/5 Vidi galeriju Barselona - Fejenord Foto: Box to Box pictures, box to box pictures / Alamy / Profimedia

Barselona je povela u osmom minutu kada je strelac bio Žoao Kanselo, a prednost je udvostručio Rafinja u 25. minutu iz jedanaesterca.

Rasing je smanjio u 30. minutu golom Magita Gejea, a njegov saigrač Asjer Viljalibre zatresao je svoju mrežu u 36. minutu posle šuta Kansela za 1:3.

Posle toga dvostruki strelac bio je Rafinja, koji je postigao golove u 42. i 67. minutu iz jedanaesterca, dok je drugi pogodak za Rasing postigao Jasir Zabiri u 65. minutu.

Šesti gol postigao je Gabrijel Žezus u 79. minutu, a konačan rezultat postavio je Lamin Jamal u 89. minutu. ; Jamalu je golman Đulen Agiresabala odbranio jedanaesterac u 45. minutu, a takođe španskom reprezentativcu je u 72. minutu poništen gol zbog ofsajda.

Aktuelni šampion je prvi na tabeli sa maksimalnih 18 bodova, a Rasing zauzima 10. mesto sa sedam bodova.

U sledećem kolu Barselona će igrati na gostujućem terenu protiv Sevilje, a Rasing će u Vigu igrati protiv Selte.

Ranije danas Atletiko Madrid je na svom terenu pobedio Osasunu 4:0, a Sevilja je kao gost pobedila Deportivo 1:0.

Večeras je trebalo da se odigra utakmica Levantea i Atletika iz Bilbaa, ali je odložena zbog poplavljenog terena usled jake kiše.