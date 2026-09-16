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Fudbaleri Benfike pobedili su na gostujućem terenu Milan 2:0, u prvom kolu Lige Evropa.Strelci za Benfiku bili su Dodi Lukebakio u 16. i Jakub Kaminski u 53. minutu.

U narednom kolu, Benfika će u Lisabonu dočekati Seltik, dok će Milan gostovati Salcburgu.

Fudbaleri Liona su na gostujućem terenu pobedili Anderleht 2:1.

Strelci za Lion bili su Noa Narti u osmom i Keito Nakamura u 22. minutu.

Gol za Anderleht postigao je srpski internacionalac Mihajlo Cvetković u 61. minutu.

U sledećem kolu, Lion će dočekati Kristal Palas, dok će Anderleht u Zagrebu gostovati Dinamu.

Fudbaleri Bajer Leverkuzena su na svom terenu pobedili Celje 2:0.

Bajer je do pobede stigao autogolom Svita Sešlara u 15. i pogotkom Fakunda Medine u 74. minutu.

U narednom kolu, Bajer će gostovati Lehu, dok će Celje dočekati Omoniju.

Fudbaleri Hapoel Ber Ševe i Dinama iz Zagreba su u Bukureštu odigrali nerešeno 0:0.

Hapoel će u narednom kolu gostovati AZ Alkmaru.

Fudbaleri Olimpijakosa pobedili su na svom terenu u Pireju Jagjeloniju 2:1, u utakmici prvog kola Lige Evropa.Jagjelonija je povela golom koji je Kajetan Šmit u 20. minutu, a izjednačio je Armando Gonzales u 43. minutu.

Pobedu Olimpijakosu doneo je Roman Jaremčuk u 84. minutu.

U drugom kolu Olimpijakos će igrati na gostujućem terenu protiv Olimpika iz Marseja, a Jagjelonija će u Poljskoj biti domaćin Araratu.

Fudbaleri Sanderlenda pobedili su kao domaćini AZ Alkmar 1:0.

Pobedonosni gol postigao je Enco Le Fe u 66. minutu iz jedanaesterca.

Engleska ekipa će u drugom kolu igrati u Portugalu protiv Torensea, a AZ će u Holandiji dočekati Hapoel Ber Ševu.

Fudbaleri Šturma i Rena odigrali su u Gracu nerešeno 0:0.

Fudbaleru Rena Adrijenu Tomasonu poništen je gol zbog igranja rukom u osmom minutu, a na drugoj strani zbog ofsajda je poništen gol Paula Kolera u 35. minutu.

U drugom kolu Šturm će igrati na gostujućem terenu protiv Bornmuta, a Ren će u Francuskoj igrati protiv OFI-ja sa Krita.