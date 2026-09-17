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Rej Manaj ponovo u centru pažnje zbog objave na društvenim mrežama!

Napadač reprezentacije Albanije oglasio se neposredno nakon presude Specijalizovanih veća u Hagu protiv četvorice nekadašnjih visokih funkcionera zločinačke OVK, a njegova poruka izazvala je burne reakcije.

Manaj je na Instagramu objavio fotografiju sa simbolom OVK, uz poruku kojom organizaciju predstavlja kao simbol žrtve i slobode.

"OVK nije samo ime u istoriji. To je žrtva koja se ne zaboravlja, sloboda koja nije došla bez cene", napisao je Manaj.

A posebno je sporan trenutak u kojem je odlučio da to objavi.

Istog dana kada su u Hagu izrečene prvostepene presude nekadašnjim liderima zločinačke OVK, Manaj je odlučio da javno istakne simbol te organizacije i uz njega pošalje poruku o "žrtvi" i "slobodi". Hašim Tači osuđen je na 25 godina zatvora, Jakup Krasnići takođe na 25, Kadri Veselji na 18, a Redžep Seljimi na 13 godina zatvora za ratne zločine.

Umesto distance prema organizaciji čiji su nekadašnji najviši predstavnici upravo osuđeni za ratne zločine, Manaj je izabrao da objavi njene simbole i poruku koja OVK predstavlja kroz prizmu žrtve i borbe za slobodu.

I tu se priča ne završava.

Manaj je uz najnoviju objavu postavio i fotografiju sa utakmice Srbije i Albanije u Leskovcu, na kojoj slavi pogodak pokazujući dvoglavog orla.

Upravo je on bio strelac jedinog gola na tom meču, kojim je Albanija savladala Srbiju u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

1/9 Vidi galeriju Rej Manaj slavi gol na meču Srbija - Albanija Foto: Starsport

Tada je njegovu proslavu obeležio dobro poznati simbol albanskog dvoglavog orla, a potom je na društvenim mrežama objavio i poruku:

"Preleti Srbiju crveno-crni orle. Slavi moja Albanijo."