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Katalonci gaze sve pred sobom i sada su ispisali novu stranicu klupske istorije!

Tim Hansija Flika je u sredu uveče razbio Rasing Santander sa 7:2 i tako stigao do neverovatnog učinka – sedam utakmica, sedam pobeda! To je prvi put u istoriji Barselone da je sezona otvorena sa sedam uzastopnih trijumfa.

I nije reč samo o pobedama.

Barselona melje rivale!

Katalonci su u prvih sedam zvaničnih utakmica postigli čak 33 gola, dok su primili samo sedam. U La Ligi imaju šest pobeda iz šest mečeva i maksimalnih 18 bodova, dok su u Ligi šampiona na startu savladali Fejenord sa 5:1.

1/5 Vidi galeriju Barselona - Rasing Foto: NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Rafinja predvodio ples po terenu

Protiv Rasinga je blistao Rafinja.

Brazilac je postigao het-trik, pri čemu je dva gola dao iz penala, dok su se u strelce upisali još Žoao Kanselo, Gabrijel Žezus i Lamin Jamal. Jedan pogodak bio je autogol Asijera Viljibrea.

Rasing je dva puta uspevao da zatrese mrežu, ali je Barselona svaki put imala spreman odgovor. Na kraju – sedmica na semaforu i nova istorijska pobeda!

Flik već ušao u istoriju

Posebnu težinu ovaj rezultat ima i za Hansija Flika.

Nemački stručnjak postao je prvi trener Barselone koji je otvorio sezonu sa sedam pobeda u sedam zvaničnih utakmica. Prethodni rekord kluba bio je šest uzastopnih trijumfa na početku sezone, a Barselona ga je ranije ostvarila u sezonama 1929/30, 1960/61. i 2018/19.

Sada je i ta granica srušena.

Čak 33 gola za potpuni uragan

A kada se pogleda učinak u napadu, postaje jasno zašto u Barseloni vlada euforija.

Elče je pao sa 5:0, Atletik Bilbao sa 2:0, Rajo Valjekano sa 5:2, Valensija sa 5:0, Levante sa 4:2, Fejenord sa 5:1, a sada i Rasing Santander sa 7:2.

Sedam utakmica – sedam pobeda – 33 gola!

Barselona je time postavila novi klupski rekord i pokazala da ove sezone ne želi da čeka da joj se otvori put ka trofejima.

Ona je već krenula da ga gazi.

A sledeći izazov stiže vrlo brzo – Barselona u subotu gostuje Sevilji, gde će Flikov tim pokušati da nastavi savršenu seriju.

Ako se ovakav ritam nastavi, pitanje više nije da li će Barselona oboriti još neki rekord, već koliko će ih do kraja sezone pasti!