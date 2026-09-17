APSOLUTNI GOSPODAR FUDBALA! Mesijeva magija ne prestaje – GOL, ASISTENCIJA I NOVI TROFEJ! Ponovo pomera granice! (VIDEO)
Nestvarna noć za Lionela Mesija! Podigao je ponovo trofej i pomerio granice koje je sam postavio!
Inter Majami je u finalu Kampeones kupa savladao Kruz Azul sa 2:0, a apsolutni junak pobede ponovo je bio kapiten i najveća zvezda ekipe sa Floride. Mesi je postigao prvi gol, a potom asistirao Kazemiru za drugi pogodak i tako direktno učestvovao u oba gola svog tima.
A ono što je posebno neverovatno jeste da je Argentinac ovim golom stigao do 100 pogodaka u dresu Inter Majamija!
Mesi pogodio glavom, pa namestio gol za pehar
Iako smo navikli da mreže trese na najrazličitije načine, ovog puta Mesi je pogodio glavom.
U 24. minutu Luis Suarez je poslao loptu u kazneni prostor, a Mesi je utrčao iza čuvara i glavom je poslao u mrežu za 1:0. Bio je to njegov jubilarni 100. pogodak za Inter Majami u 115. nastupu.
Kao da to nije bilo dovoljno, u 81. minutu ponovo je bio u glavnoj ulozi. Izveo je korner, a Kazemiro je sjajno skočio i glavom pogodio za konačnih 2:0.
Gol i asistencija – pehar u rukama!
Još jedan pehar u nestvarnoj kolekciji
Inter Majami je osvajanjem Kampeones kupa stigao do još jednog trofeja u Mesijevoj eri.
Klub je od njegovog dolaska u leto 2023. godine osvojio Lejms kup 2023, Supporters' Shield 2024, MLS Kup 2025. i sada Kampeones kup 2026.
A Mesi je ponovo povećao svoj već neverovatni zbir.
Ovo je njegov 49. ekipni trofej u karijeri, čime je dodatno učvrstio rekord po broju osvojenih ekipnih pehara. I 100. gol za Inter Majami, i to baš protiv Kruz Azula!
Priča je dobila gotovo savršen scenario.
Mesi je svoj prvi gol za Inter Majami postigao upravo protiv Kruz Azula, u svom debitantskom meču za klub u julu 2023. godine. Tada je pogodio iz slobodnog udarca u nadoknadi vremena za pobedu 2:1.
Tri godine kasnije – ponovo Kruz Azul.
Ovog puta 100. gol, trofej i asistencija za drugi pogodak.
Kao da je neko napisao scenario.
Inter Majami nastavlja tradiciju
Osvajanje Kampeones kupa znači i da je Inter Majami sada osvajao trofej u četiri uzastopne sezone, od 2023. godine, odnosno od dolaska argentinskog superstara.
Posebno je zanimljivo da je ovo bio i prvi trofej kluba osvojen na novom Nu stadionu, otvorenom početkom 2026. godine.
A Mesi?
Ponovo je bio tamo gde ga svi očekuju – u centru proslave.
Gol u finalu, asistencija, novi pehar i još jedna stranica u karijeri koja je odavno prerasla granice normalnog fudbalskog učinka.
Mesi je možda već osvojio gotovo sve što se može osvojiti – ali očigledno još nije završio sa pomeranjem granica.