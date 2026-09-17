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Nestvarna noć za Lionela Mesija! Podigao je ponovo trofej i pomerio granice koje je sam postavio!

Inter Majami je u finalu Kampeones kupa savladao Kruz Azul sa 2:0, a apsolutni junak pobede ponovo je bio kapiten i najveća zvezda ekipe sa Floride. Mesi je postigao prvi gol, a potom asistirao Kazemiru za drugi pogodak i tako direktno učestvovao u oba gola svog tima.

A ono što je posebno neverovatno jeste da je Argentinac ovim golom stigao do 100 pogodaka u dresu Inter Majamija!

1/6 Vidi galeriju Lionel Mesi doneo novi trofej Interu iz Majamija Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia

Mesi pogodio glavom, pa namestio gol za pehar

Iako smo navikli da mreže trese na najrazličitije načine, ovog puta Mesi je pogodio glavom.

U 24. minutu Luis Suarez je poslao loptu u kazneni prostor, a Mesi je utrčao iza čuvara i glavom je poslao u mrežu za 1:0. Bio je to njegov jubilarni 100. pogodak za Inter Majami u 115. nastupu.

Kao da to nije bilo dovoljno, u 81. minutu ponovo je bio u glavnoj ulozi. Izveo je korner, a Kazemiro je sjajno skočio i glavom pogodio za konačnih 2:0.

Gol i asistencija – pehar u rukama!

Još jedan pehar u nestvarnoj kolekciji

Inter Majami je osvajanjem Kampeones kupa stigao do još jednog trofeja u Mesijevoj eri.

Klub je od njegovog dolaska u leto 2023. godine osvojio Lejms kup 2023, Supporters' Shield 2024, MLS Kup 2025. i sada Kampeones kup 2026.

A Mesi je ponovo povećao svoj već neverovatni zbir.

Ovo je njegov 49. ekipni trofej u karijeri, čime je dodatno učvrstio rekord po broju osvojenih ekipnih pehara. I 100. gol za Inter Majami, i to baš protiv Kruz Azula!

Priča je dobila gotovo savršen scenario.

Mesi je svoj prvi gol za Inter Majami postigao upravo protiv Kruz Azula, u svom debitantskom meču za klub u julu 2023. godine. Tada je pogodio iz slobodnog udarca u nadoknadi vremena za pobedu 2:1.

Tri godine kasnije – ponovo Kruz Azul.

Ovog puta 100. gol, trofej i asistencija za drugi pogodak.

Kao da je neko napisao scenario.

Inter Majami nastavlja tradiciju

Osvajanje Kampeones kupa znači i da je Inter Majami sada osvajao trofej u četiri uzastopne sezone, od 2023. godine, odnosno od dolaska argentinskog superstara.

Posebno je zanimljivo da je ovo bio i prvi trofej kluba osvojen na novom Nu stadionu, otvorenom početkom 2026. godine.

A Mesi?

Ponovo je bio tamo gde ga svi očekuju – u centru proslave.

Gol u finalu, asistencija, novi pehar i još jedna stranica u karijeri koja je odavno prerasla granice normalnog fudbalskog učinka.

Mesi je možda već osvojio gotovo sve što se može osvojiti – ali očigledno još nije završio sa pomeranjem granica.