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Jedan od najtalentovanijih rumunskih fudbalera našao se u centru ozbiljnog skandala!

Oktavijan Popesku, 23-godišnji ofanzivac FCSB-a i nekadašnja velika nada tamošnjeg fudbala, prema navodima rumunskih medija, završio je u psihijatrijskoj bolnici nakon incidenta u svom stanu.

Kako navode portali "Golazo", "Gazeta Sporturilor" i "ProSport", drama se odigrala krajem avgusta, kada Popesku nekoliko dana nije odgovarao na pozive roditelja i ljudi iz kluba. Zbog zabrinutosti je alarmirana policija, a na njegovu adresu poslati su i vatrogasci.

Ono što su tamo zatekli izazvalo je dodatnu pažnju javnosti.

Policija i vatrogasci provalili u stan

Prema informacijama koje je objavio "Golazo", niko nije otvarao vrata stana, zbog čega su policija i vatrogasci morali da uđu na silu.

Popesku je, prema navodima tog portala, unutra pronađen zajedno sa još jednom osobom. Oko njih su navodno bili baloni, a rumunski mediji tvrde da je korišćen azot-suboksid, poznat kao "gas za smejanje".

Situacija je, kako se navodi, bila dovoljno ozbiljna da je fudbaler nakon intervencije policije odveden na lekarski pregled.

Popesku je potom transportovan u psihijatrijsku bolnicu "„Aleksandar Obregija" u Bukureštu, gde je trebalo da bude procenjen.

FCSB nije javno potvrdio sve detalje ovog događaja, dok su ključne informacije objavili rumunski mediji pozivajući se na svoje izvore.

1/6 Vidi galeriju Talentovani rumunski fudbaler - Oktavijan Popesku Foto: Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Romans Koksarov / Zuma Press / Profimedia

Klub pokušao da spusti loptu

Priča je ubrzo počela da dobija još veće razmere, posebno zbog činjenice da je Popesku nedugo nakon svega napustio FCSB.

Sportski direktor kluba Mihaj Stojka bio je veoma oprezan kada su ga novinari pitali o slučaju.

"To je osetljiva tema koja nema veze sa fudbalom. Sve su to glasine", poručio je Stojka, uz objašnjenje da je Popesku imao slobodnu nedelju i da je vreme provodio kod kuće.

Vlasnik kluba Điđi Bekali bio je mnogo direktniji, ali je takođe odbacio tvrdnje da je njegov fudbaler uradio nešto protivzakonito.

Bekali je, međutim, potvrdio da je Popesku bio u lošem društvu i da je zbog toga klub odlučio da ga skloni.

"Bio je u lošem društvu, pa smo ga poslali na pozajmicu da se skloni", preneli su rumunski mediji njegove reči.

Iz FCSB-a pravo u Grčku

Nedugo zatim usledio je i konkretan potez.

Popesku je napustio FCSB i otišao na pozajmicu u grčki Levadiakos, bez prava otkupa ugovora.

Rumunski mediji navode da je odlazak u Grčku trebalo da predstavlja svojevrsni novi početak za fudbalera koji je svojevremeno važio za jednog od najvećih talenata zemlje.

Zanimljivo je da je FCSB, uprkos problemima, produžio ugovor sa Popeskuom.

To znači da klub očigledno nije definitivno digao ruke od 23-godišnjeg fudbalera, već računa da bi u novoj sredini mogao da se vrati na pravi put.

Navodno nije prvi put

"GSP" je otišao korak dalje i objavio da ovo, prema njihovim klupskim izvorima, navodno nije prvi incident ove vrste.

Prema pisanju tog lista, slična situacija dogodila se i više od godinu dana ranije, kada je Popeskuu navodno pomoć pružio tadašnji saigrač Aleksandar Pantea.

Ipak, ovaj deo priče treba uzeti sa rezervom, pošto se zasniva na navodima izvora rumunskog medija, a ne na javno objavljenoj službenoj dokumentaciji.

Od velike nade do ozbiljne krize

Popesku je još kao tinejdžer skrenuo pažnju na sebe i dugo je smatran jednim od najperspektivnijih fudbalera Rumunije.

Međutim, poslednji period u FCSB-u obeležili su problemi i sve manje prostora za njega.

Neposredno pre utakmice protiv UTA Arada, koju je FCSB izgubio rezultatom 3:1, Popesku se nije pojavio u ekipi, a oko njegovog odsustva pojavila su se dodatna pitanja.

Ubrzo je usledio odlazak u Grčku.

Sada će u Levadiakosu imati priliku da okrene novu stranicu i pokuša da se vrati fudbalu.