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Nacionalni stadion u Surčinu sve više počinje da liči na ono što bi za nekoliko godina trebalo da postane – jednu od najvećih fudbalskih pozornica u ovom delu Evrope.

Radovi su u punom jeku, montiraju se krovne konstrukcije, postavljaju elementi tribina, a kako objekat dobija nove konture, sve jasnije može da se sagleda njegov budući izgled.

Pogledajte kako sve trenutno izgleda:

1/7 Vidi galeriju Nacionalni stadion - izgradnja Foto: Youtube/Printscreen/VLOGZILLA MASTER

Upravo na tom stadionu 23. maja 2029. godine biće odigrano finale Lige Evrope, odluka koja je juče stigla iz Soluna, gde je zasedao Izvršni odbor UEFA. Beograd je dobio domaćinstvo drugog po važnosti evropskog klupskog takmičenja, čime će Srbija biti domaćin jednog od najvećih fudbalskih događaja na kontinentu.

Istog dana kada je potvrđeno da će se finale Lige Evrope igrati u Srbiji, postalo je jasno i koliko će Nacionalni stadion imati značaj za domaći fudbal. Biće to prvi put da će jedan novi srpski stadion ugostiti meč ovakve evropske težine.

Fudbalski savez Srbije saopštio je da se Beograd ovom odlukom dodatno pozicionirao na mapi gradova domaćina najvećih utakmica evropskog fudbala. Prethodnih godina Srbija je dobila organizaciju Kongresa UEFA, a zatim i Evropskog prvenstva za mlade reprezentacije 2027. godine.

Sada je stiglo i finale Lige Evrope.

Radi se punom parom

A dok se odluka UEFA slavila u Solunu, na nekoliko stotina kilometara odatle Nacionalni stadion nastavlja da raste. Konstrukcija objekta već je promenila pejzaž Surčina, a radovi na tribinama i krovu dodatno približavaju stadion njegovom konačnom obliku.

Kada 23. maja 2029. godine budu uključeni reflektori i kada na teren istrče dve najbolje ekipe koje se tog proleća budu borile za trofej Lige Evrope, Srbija će dobiti priliku da pred celom Evropom predstavi stadion koji je trenutno još veliko gradilište.

Nacionalni stadion projektovan je prema savremenim UEFA standardima i trebalo bi da ima oko 52.000 sedišta. Arhitektonsko rešenje potpisuje Mark Fenvik, a objekat je zamišljen kao centralna tačka velikog sportskog kompleksa u Surčinu.

Konkurencija za organizaciju finala bila je izuzetno jaka. U trci su bili i stadioni sa velikom evropskom tradicijom i iskustvom organizacije najvećih utakmica, ali je UEFA poverenje ukazala upravo Beogradu i novom nacionalnom stadionu.

Do velikog finala ostalo je gotovo tri godine. Dovoljno vremena da sadašnje gradilište dobije potpuno novu sliku, da se završe tribine, krov, unutrašnji sadržaji i svi prateći radovi.

I zato će svaki naredni mesec donositi sve jasniju sliku onoga što će Srbija dobiti.

Danas su to kranovi, čelične konstrukcije i radnici na gradilištu. Sutra će to biti stadion pun navijača, reflektori i himna Lige Evrope.