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Barselona je deklasirala Rasing Santander na domaćem terenu rezultatom 7:2, u utakmici šestog kola La Lige.

Međutim, sve ono što se dešavalo na utakmici Barselone, obilje golova, prelepi potez i navijanje, palo je u drugi plan, posle reakcije prvog trenera kluba Hansija Flika.

Više veruje Poljaku, nego Hrvatu - Hansi Flik Foto: Starsport/Srđan Stevanović

Flikova odluka

Za vreme utakmice između Barselone i Rasing Santandera povredio se prvi golman domaćina Đoan Garsija. Pred kraj prvog dela nespretno je proklizao na nakvašenom terenu i morao je da bude zamenjen. Trener Barse Hansi Flik tada je povukao potez koji niko nije očekivao.

Umesto golmana iz Hrvatske Dominika Livakovića, koji je ovog leta stigao u Barselonu, nemački stručnjak je na teren uveo veterana iz Poljske Vojčeha Ščesnija. Hrvatski mediji bili su besni posle ovakve odluke, pa većina piše da niko dosad na ovakav način nije ponizio Dominika Livakovića, prvog golmana njihove reprezentacije.

1/5 Vidi galeriju Trener Barselone Hansi Flik nakon osvajanja šampionske titule Foto: rosdemora / Alamy / Profimedia

Hijerarhija mora da se poštuje

Ovakav potez Hansija Flika mnogi u Španiji tumače kao jasnu poruku o trenutnom hijerarhijskom poretku među golmanima poznatog kluba. Dominik Livaković, mirno je prihvatio odluku, svih 90 minuta ostao je na klupi, iako je bio među prijavljenim golmanima za ovaj susret.

Hansi Flik svoju odluku obrazložio je na konferenciji, gde je jasno predočio hijerarhiju među golmanima Barselone. Poljak je napravio grubu grešku, kada je dozvolio Rasingu da stigne do gola, ali mu Nemac nije zamerio.

Vojčeh Ščesni i Dominik Livaković rezervni golmani Barselone Foto: Francisco Macia / imago sportfotodienst / Profimedia

Poljak ima kredit

Vojčeh Ščesni (36) se u leto 2024. godine vratio iz penzije posle poziva Hansija Flika, da dođe u Barselonu i bude rezervni golman.

- Ščesni je naš rezervni golman. Na kraju, kao što sam već rekao, svi pravimo greške i ovakve stvari se dešavaju - kazao je Flik na pres konferenciji i dodao:

- Mislim da je odmah nakon prvog kontakta shvatio da je sebe doveo u tešku situaciju i to je bilo očigledno. Na kraju smo primili još jedan gol koji je mogao biti izbegnut, baš kao i prvi, ali to je fudbal. Svi prave greške i mi smo jedna ekipa.