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Velika promena na Stamford Bridžu!

Tod Boeli više nije vlasnik Čelsija, pošto je američki biznismen prodao svoj udeo u londonskom velikanu, a "Klirlejk kapital" sada preuzima potpunu kontrolu nad klubom. Boeli istovremeno odlazi i sa funkcije predsednika Čelsija.

Čelsi je zvanično potvrdio veliku promenu vlasničke strukture, čime je praktično završena era koja je počela u maju 2022. godine, kada je konzorcijum predvođen Boelijem i Klirlejkom kupio klub od Romana Abramoviča.

Klirlejk sada drži sve konce

"Klirlejk kapital", investiciona kompanija čiji su vodeći ljudi Behad Egbali i Hose Felisijano, otkupio je udele Boelija i Marka Voltera i tako stekao punu kontrolu nad Čelsijem.

Prema informacijama Skaj Sportsa, nakon transakcije Klirlejk će imati oko 86,5 odsto vlasništva, dok Hansjörg Vis ostaje sa oko 13,5 odsto.

Boeli je godinama bio najprepoznatljivije lice vlasničke grupe, ali će sada potpuno napustiti strukturu londonskog kluba.

"Bila mi je čast da budem predsednik Fudbalskog kluba Čelsi. Vrednovao sam partnerstvo sa Klirlejkom i širom vlasničkom grupom, kao i zajedničke odluke i ulaganja kojima smo podržavali kratkoročni i dugoročni uspeh kluba", poručio je Boeli nakon dogovora.

1/4 Vidi galeriju Tod Boeli vlasnik Čelsija Foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia, Sports Press Photo / Shutterstock Editorial / Profimedia, Daniel Weir/Sports Press Photo / Shutterstock Editorial / Profimedia

Posao od skoro milijardu funti!

Ovo nije mala promena na papiru. Rojters navodi da je posao vredan oko 950 miliona funti, odnosno približno 1,27 milijardi dolara, dok je vrednost Čelsija procenjena na oko pet milijardi funti.

Boeli i Volter su zajedno držali približno četvrtinu kluba, a njihov izlazak otvorio je put Klirlejku da postane neprikosnoveni kontrolor londonskog velikana.

Podsetimo, isti ljudi su 2022. godine učestvovali u kupovini Čelsija od Romana Abramoviča. Tada je ukupna vrednost transakcije bila oko 4,25 milijardi funti.

Šta ovo znači za Čelsi?

Za navijače je najvažnije da, barem za sada, ne bi trebalo da bude velikih promena u svakodnevnom funkcionisanju kluba.

Čelsi je u zvaničnom saopštenju jasno poručio da neće biti promena u svakodnevnom poslovanju, rukovodstvu niti strateškom pravcu kluba. Klirlejk je najavio nastavak ulaganja u infrastrukturu, sportske rezultate i razvoj igrača.

Ipak, promena je ogromna – čovek koji je četiri godine bio jedno od glavnih lica Čelsija sada definitivno izlazi iz vlasničke strukture.

Kraj jedne ere

Kada je 2022. godine preuzeo klub, Boeli je postao simbol nove ere posle odlaska Romana Abramoviča. Sada, četiri godine kasnije, njegovo poglavlje u zapadnom Londonu je završeno.

Klirlejk je preuzeo punu kontrolu, Boeli odlazi, a Čelsi ulazi u potpuno novu vlasničku eru.