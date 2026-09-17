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Kilian Mbape, Vinisijus Žunior i Ibrahima Konate našli su se u centru velike polemike pred utakmicu Elčea i Real Madrida, nakon što su majice sa porukom podrške Seuti obukli samo delimično.

Dok su pojedini igrači poruku jasno pokazali, trojica fudbalera Reala odlučila su da je prekriju, a njihov potez odmah je izazvao burne reakcije u Španiji.

Sada je Mbape prvi put javno objasnio šta se zapravo dogodilo.

Francuz je u ekskluzivnom razgovoru za "AS" otkrio da su igrači majice dobili neposredno pred izlazak na teren. Inicijativa je potekla od Elčea, a Real Madrid je prihvatio predlog da se majice nose pre početka utakmice. Mbape, Vinisijus i Konate su, međutim, nakon što su pročitali poruku, odlučili da ih ne obuku u potpunosti.

Na majicama je pisalo "Todos somos caballas", odnosno "Svi smo stanovnici Seute", uz poruku povezanu sa gradom. Ostali fudbaleri su je uglavnom nosili tako da je natpis bio potpuno vidljiv, dok su Mbape, Vinisijus i Konate deo majice podigli i prekrili poruku.

1/5 Vidi galeriju Kilijan Mbape na meču protiv Elčea Foto: Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia, Marta López Vázquez / Alamy / Profimedia

Mbape otvorio dušu

Posle brojnih kritika, Mbape je odlučio da stavi tačku na nagađanja.

Francuski as poručio je da njegova odluka nije bila usmerena protiv stanovnika Seute.

"Imam punu solidarnost sa Seutom i svim žrtvama. Pre nego što sam fudbaler, ja sam čovek", objasnio je Mbape u razgovoru za "AS".

Međutim, dodao je da je želeo da pošalje poruku i ljudima koji pate u drugim okolnostima, posebno migrantima koji su izgubili živote.

"Nisam želeo da dajem prioritet jednoj patnji u odnosu na drugu", objasnio je Mbape, uz poruku da mu je žao svih ljudi koji se nalaze u teškim situacijama.

Burne reakcije u Španije

Polemika je, međutim, već bila uzela maha. Predsednik La Lige Havijer Tebas javno je kritikovao trojicu fudbalera, ocenivši da je delimično nošenje majice praktično isto kao da je nisu nosili. Istovremeno, Real Madrid je zauzeo stav da igrači kao pojedinci imaju pravo na sopstvene stavove i odluke.

Posebnu pažnju privukao je i slučaj marokanskog reprezentativca Ez Abdea iz Betisa, koji je prethodno nosio istu majicu. Posle toga je bio izložen velikom broju uvredljivih poruka na društvenim mrežama, pa je morao javno da objasni da poruka nije imala političku nameru.

Tako je ono što je trebalo da bude gest solidarnosti prema Seuti preraslo u ozbiljnu polemiku koja je stigla i do svlačionice Real Madrida.

Mbape je sada pokušao da razjasni svoj potez — ali kontroverza oko sporne majice očigledno još nije završena.