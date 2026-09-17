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Jirgen Klop, novi selektor fudbalske reprezentacije Nemačke, iznenadio je tamošnju javnost spiskom igrača za prve utakmice u Ligi nacija.

Jirgen Klop je na okupljanje pozvao je 44 igrača, tačnije napravio je dva spiska.

Jirgen Klop na prvoj konferenciji za medije kao selektor Nemačke Foto: Gerhard Schultheiß / imago sportfotodienst / Profimedia

Dva tima od 22 igrača i 16 debitanata

Prvi nemački tim, deluje jači na papiru, Jirgen Klop je odredio za utakmice protiv Holandije i Grčke. Drugi tim, na prvi pogled izgleda slabije, spreman je za duele sa Srbijom i Grčkom.

Jirgen Klop je u reprezentaciju Nemačke pozvao čak 16 debitanata. Niko nikada pre njega nije uradio tako nešto. Nemačka sportska javnost i novinari ostali su u blagom šoku, kada su videli na koje igrače računa novi selektor.

Po prvi put dres A reprezentacije Nemačke nosiće - Feliks Kajdel, Fin Jelč, Henes Behrens, Maks Rozenfelder, Filip Treu, Deri Šerhant, Janik Engelhart, Bambase Konte, Junes Ebnutalib, Vitali Janelt i Mika Baur. Deluje da je Jirgen Klop rešio da eksperimentiše u Ligi nacija, da napravi filter i vidi na koje fudbalere može ozbiljno računa u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028.

1/18 Vidi galeriju Nemačka - Paragvaj, Mundijal 2026 Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Klop i nove snage

Da podsetimo, Nemačka je na nedavno završenom Mundijalu doživela vruć šamar u šesnaestini finala, kada je poražena od strane Paragvaja i morala da napusti takmičenje. Usled pritiska javnosti tadašnji selektor Julijan Nagelsman sporazumno je raskinuo ugovor sa Savezom.

Nemački mediji potenciraju slučaj desnog beka Feliksa Kajdela (23), koji igra za Elverzberg. Taj momak ima iza sebe samo tri utakmice u Bundesligi sa novajlijom u eltinom rangu, a znatno duži staž u Cvajti, te trećoj nemačkoj ligi.

Nama u Srbiji posebno je zanimljiv drugi spisak Jirgena Klopa, jer su se na njemu našli igrače top klase poput Aleksandra Pavlovića, Florijana Virca, Karima Adejemija i Nika Voltemadea.

Aleksandar Pavlović u dresu Nemačke Foto: Eibner-Pressefoto/Scott Coleman / imago sportfotodienst / Profimedia

Neki igrači su izostavljeni

Napravio je Jirgen Klop i određeni rez u nacionalnom timu, jer na okupljanje nije zvao Deniza Undava (Štutgart), Olivera Baumana (Hofenhajm) i Leroja Sanea (Galatasaraj). U tim se, posle odlaska u penziju Manuela Nojera, vratio golman Mark Andre ter Štegen, danas prvi čuvar mreže Ajaksa. Ali, on neće braniti protiv Srbije.

Evo, konačno i spiska Jirgena Klopa za utakmice protiv Srbije i Grčke u Ligi nacija.

Golmani: Noa Atubolu (Ajntraht Frankfurt), Fin Damen (Augzburg), Jonas Urbig (Bajern Minhen).

Odbrana: Valdemar Anton (Borusija Dortmund), Ridle Baku (Lajpzig), Fin Jelč (Štutgart), Maksimilian Mitelštat (Štutgart), David Raum (Lajpcig), Malik Tšao (Njukasl).

Sredina: Karim Adejemi (Barselona), Mika Baur (Seltik), Tom Bišof (Bajern Minhen), Said El Mala (Keln), Brajan Gruda (Lajpcig), Vitali Janelt (Brentford), Feliks Kajdel (Elversberg), Aleksander Pavlović (Bajern Minhen), Deri Šerhant (Frajburg), Florijan Virc (Liverpul).

Napad: Jonatan Burkart (Ajntraht Frankfurt), Nik Voltemade (Juventus).

Feliks Kajdel debitovaće za Nemačku protiv Srbije Foto: Fotostand / Schäfer / imago sportfotodienst / Profimedia

Protiv Srbije 1. oktobra u Minhenu

Ovo je spisak fudbalera Nemačke za mečeve protiv Holandije i Grčke.

Golmani: Fin Damen (Augzburg), Aleksander Nibel (Bešiktaš), Mark Andre ter Štegen (Ajaks).

Odbrana: Henes Behrens (Augzburg), Jan Aurel Bisek (Inter), Natanijel Braun (Bajern Minhen), Maks Rozenfelder (Frajburg), Niko Šloterbek (Borusija Dortmund), Jonatan Ta (Bajern Minhen), Filip Treu (Frajburg), Joša Vagnoman (Štutgart).

Sredina: Nadijem Amiri (Majnc), Bambase Konte (Hofenhajm), Janik Engelhart (Frajburg), Kris Firih (Štutgart), Serž Gnabri (Bajern Minhen), Lenart Karl (Bajern Minhen), Jozua Kimih (Bajern Minhen), Džamal Musijala (Bajern Minhen), Feliks Nmeča (Borusija Dortmund), Kevin Šade (Brentford), Anton Stah (Lids).

Napad: Junes Ebnutalib (Ajntraht Frankfurt), Kai Haverc (Arsenal).

U prvoj rundi Lige nacija Nemačka igra protiv Holandije 24. septembra, pa onda 27. protiv Grčke. Panceri će potom ugostiti Srbiju 1. oktobra u Mihenu, a tri dana kasnije u gostima će igrati protiv Grčke.