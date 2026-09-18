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Barselona je na svom terenu pobedila Rasing iz Santandera sa 7:2, u utakmici šestog kola španskog prvenstva. Bila je to sedma pobeda Barselone u sedam utakmica u svim takmičenjima, što je najbolji početak sezone u istoriji kluba, saopšteno je iz kluba.

"Igrači imaju tu glad da uvek žele više. To je mentalitet da uvek pokušavamo da postignemo više golova i da stvorimo više prilika za pogodak", rekao je Rafinja.

Barselona je do sada nadigrala protivnike ukupnom gol-razlikom 33:7, a Rafinja je postigao trećinu tih golova.

Rafinja, povreda na utakmici Brazil - Haiti Foto: Niyi Fote / imago sportfotodienst / Profimedia, Riquelve Nata/Sports Press / Zuma Press / Profimedia, Jose Breton / AFP / Profimedia

Brazilski napadač je sinoć zabeležio het-trik. Od njegovih 11 golova, devet je postigao u španskoj ligi, gde je trenutno vodeći strelac.

"Uvek je važno imati na umu da morate da napredujete u nekim segmentima. Nikada neću reći da sam dostigao vrhunac, jer uvek pokušavam da napredujem koliko god mogu. Sigurno postoji još nešto čime mogu da doprinesem timu u odnosu na ono što trenutno pružam", rekao je Rafinja.

Narednu utakmicu Barselona igra u subotu na gostujućem terenu protiv Sevilje.

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