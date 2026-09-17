To se ne radi

To se ne radi

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Selektor srpske fudbalske reprezentacije Veljko Paunović objaviće spisak za utakmice u Ligi nacija, međutim neka imena su već isplivala u javnost.

Fudbaler Vojvodine Petar Sukačev biće na spisku nacionalnog tima Srbije za mečeve protiv Grčke, Holandije i Nemačke.

Petar Sukačev na utakmici Partizana i Vojvodine u Beogradu Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Tata požurio, pa obrisao

Zvuči neverovatno, ali je istinito. Ovu vest sa ponosom je podelio Igor Sukačev, otac fudbalera, na društvenim mrežama. Ovom objavom očigledno je naljutio ljude iz FSS, pa ju je ubrzo obrisao. Selektor Veljko Paunović sutra treba da saopšti spisak igrača na koje računa za četiri utakmice Lige nacija.

Otac Petra Sukačeva je na društvenim mrežama objavio dokument u kojem stoji da su na spisku fudbalera za reprezentaciju Srbije dvojica igrača Vojvodine - Petar Sukačev i Lazar Nikolić. Ovo je debitantski poziv za Sukačeva, a Nikolić je i ranije bio pozivan.

Nepoštovanje selekora - Veljko Paunović Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Srbija tanka na levom beku

Nedeljama unazad se spekulisalo o statusu Petra Sukačeva i pozivu u srpsku reprezentaciju. Ovaj mladić koji igra na mestu levog beka i krila je u odličnoj formi. Činjenica je da je u nacionalnom timu problematično mesto levog beka. Aleksa Terzić deluje kao prvo rešenje, Mihailo Ristić nema utakmice u nogama, dok je Adem Avdić povređen. Pored Petra Sukačeva, tu je još jedan bivši igrač Vojvodine Stefan Bukinac, danas član Jang Bojsa.

Deluje da je Petar Sukačev zaslužio poziv i poverenje selektora Veljka Paunovića, ali nije primereno da se sa ovakvim informacijama izlazi u javnost, baš iz poštovanja prema prvom treneru nacionalnog tima i Fudbalskom savezu Srbije.