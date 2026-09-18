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Četvrtoligaš Flitvud Taun dočekaće šampiona Premijer lige, fudbalere Arsenala u osmini finala Liga kupa, odlučeno je žrebom.

Ekipa iz Lankašira plasirala se u ovu fazu takmičenja prvi put u svojoj istoriji jučerašnjom pobedom od 1:0 nad Šefild junajtedom.

Kao nagradu, ovaj klub je dobio meč na domaćem terenu protiv izabranika Mikela Artete, koji su u utorak pobedili Ipsvič sa 4:2.

Branilac titule Mančester siti ugostiće Brajton ako danas pobedi Norič, u preostaloj utakmici ove runde takmičenja, dok će trener Čelsija Ćabi Alonso posetiti svoj bivši tim Liverpul, nakon što su ovi rivali iz Premijer lige izvučeni na žrebu.

Članovi Lige jedan Bredford i Piterboro igraće za mesto u četvrtfinalu nakon što su u trećoj rundi pobedili Lejton Orijent, odnosno Barnsli.

Preostali parovi su dueli timova iz Premijer lige - Fulam dočekuje Kristal Palas, Bornmut igra kod kuće protiv Aston Vile, Brentford gostuje Sanderlendu, a Everton dočekuje Njukasl.

Beta