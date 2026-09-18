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Francuske vlasti zabranile su danas odlazak navijačima Pari Sen Žermena na gostovanje u Marsej, na derbi utakmicu petog kola fudbalske Lige 1.

Ta utakmica je na programu u nedelju od 20.45.

"Ministarstvo unutrašnjih poslova zabranilo je navijačima PSŽ-a putovanje u Marsej. Takva mera ima za cilj sprečavanje kršenje javnog reda. Tokom nedelje, u tih 24 sata, zabranjen je dolazak svih osoba koji se ponašaju ili se identifikuju kao navijači PSŽ-a u Marsej i region", navodi se u saopštenju, prenosi Hina.

Ove dve navijačke grupe najčešće se nalaze u središtu skandala u francuskom fudbalu, a između njih postoji dugogodišnje rivalstvo koje je često dovodilo do velikih sukoba.

Oba tima su loše počela novu sezonu u Ligi 1. Marsej je nakon četiri odigrana kola zabeležio jednu pobedu i tri poraza, dok Parižani imaju jednu pobedu, dva remija i jedan poraz.

Beta