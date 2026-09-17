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Ekipa iz Lankašira plasirala se u ovu fazu takmičenja prvi put u svojoj istoriji jučerašnjom pobedom od 1:0 nad Šefild junajtedom.

Kao nagradu, ovaj klub je dobio meč na domaćem terenu protiv izabranika Mikela Artete, koji su u utorak pobedili Ipsvič sa 4:2.

Branilac titule Mančester siti ugostiće Brajton ako danas pobedi Norič, u preostaloj utakmici ove runde takmičenja, dok će trener Čelsija Ćabi Alonso posetiti svoj bivši tim Liverpul, nakon što su ovi rivali iz Premijer lige izvučeni na žrebu.

Mančester junajted - Mančester siti 0:1 Foto: Conor Molloy / imago sportfotodienst / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia

Članovi Lige jedan Bredford i Piterboro igraće za mesto u četvrtfinalu nakon što su u trećoj rundi pobedili Lejton Orijent, odnosno Barnsli.

Preostali parovi su dueli timova iz Premijer lige - Fulam dočekuje Kristal Palas, Bornmut igra kod kuće protiv Aston Vile, Brentford gostuje Sanderlendu, a Everton dočekuje Njukasl.

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Glupost Đanluiđija Donarume Izvor: Arena 1 Premium