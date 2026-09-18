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Pre 26 godina na aerodrom u Barseloni sleteo je jedan 13-godišnji dečak iz Argentine. Došao je na probu u klub o kojem je sanjao, ne sluteći da će upravo tih nekoliko dana zauvek promeniti istoriju fudbala.

Lionel Mesi tada nije izgledao kao buduća svetska zvezda. Bio je izuzetno sitan za svoje godine, imao je svega oko 137 centimetara, a iza njegovog dolaska krila se i velika briga zbog terapije hormona rasta koja mu je bila neophodna. Barselona je morala dobro da razmisli da li je spremna da preuzme takav rizik.

Ali onda je Mesi dobio loptu.

I ono što je usledilo na terenu promenilo je pogled ljudi u klubu. Dečak koji je fizički delovao kao da pripada znatno mlađem uzrastu počeo je da pokazuje talenat zbog kojeg su mnogi ostali bez reči.

Ipak, čak ni posle probe posao nije bio završen. Barselona je oklevala, Mesijeva porodica je čekala, a njegov otac Horhe sve je teže podnosio neizvesnost.

U jednom trenutku činilo se da bi budući genije mogao da ode iz Katalonije, a onda je Karles Reksah odlučio da preseče.

Nekoliko meseci kasnije, jedan od najpoznatijih fudbalskih "ugovora" svih vremena biće napisan – na salveti!

1/9 Vidi galeriju Lionel Mesi u dresu Barselone Foto: Alejandro Garcia/EFE, JOSEP LAGO / AFP / Profimedia, EPA/XAVIER BELTRAL

Imao je 13 godina, a izgledao kao desetogodišnjak

Kada je 13-godišnji Lionel Mesi stigao u Barselonu, njegov izgled bio je jedna od prvih stvari koje su ljudi primećivali. Bio je izuzetno sitan za svoj uzrast, a Guardian je svojevremeno pisao da je imao fizičku građu dečaka od oko 10 godina. Prema pojedinim izvorima, prilikom dolaska u Barselonu bio je visok svega oko 137 centimetara, što je dodatno otvaralo pitanje kako će se razvijati i da li će jednog dana moći da se nosi sa zahtevima vrhunskog fudbala.

Ipak, čim bi dobio loptu, sve fizičke nedoumice padale su u drugi plan. Mesi je imao neverovatnu kontrolu lopte, sjajnu promenu pravca i osećaj za igru koji su daleko prevazilazili ono što se očekivalo od dečaka njegovih godina. Bio je najmanji na terenu, ali je lopta delovala kao da je napravljena upravo za njega.

Njegova visina, međutim, nije bila samo stvar utiska. Mesiju je bio dijagnostikovan nedostatak hormona rasta, zbog čega je morao da prima svakodnevnu terapiju. Za njegovu porodicu u Argentini to je predstavljalo ozbiljan finansijski teret, pa je pitanje lečenja bilo jedan od ključnih faktora u razgovorima sa Barselonom. Katalonski klub je na kraju pristao da preuzme troškove terapije, čime je napravljen jedan od najvažnijih koraka u njegovom ostanku u Španiji.

Barselona je morala da odluči da li je vredan rizika

Danas, kada se zna šta je Mesi postao, gotovo je neverovatno da je Barselona tada uopšte morala da razmatra da li je vredno rizikovati. Međutim, klub nije dovodio gotovog igrača, već 13-godišnjeg dečaka iz Argentine čiji je fizički razvoj bio neizvestan i kojem je bila potrebna skupa terapija.

Uz fudbalski talenat, Barselona je morala da razmišlja o njegovom preseljenju, porodici, lečenju i dugoročnom razvoju, a sve to bez ikakve garancije da će Mesi jednog dana zaigrati za prvi tim. Prema svedočenju Sida Loua za Guardian, u klubu je bilo i ljudi koji su smatrali da je takav rizik prevelik, dok je dodatnu komplikaciju predstavljala činjenica da je trebalo pronaći rešenje i za život njegove porodice u Španiji.

Zbog svega toga, Mesijev dolazak nije bio obična priča o talentovanom klincu koji je došao na probu. Barselona je trebalo da uloži ozbiljan novac i vreme u dečaka čija je najveća prednost bila ono što je radio sa loptom, dok je njegov fizički razvoj predstavljao veliku nepoznanicu.

Na terenu je pokazao zašto su svi pričali o njemu

Kada je stigao u Barselonu, Mesi je počeo da trenira sa mlađim kategorijama, a tamo su bili i dečaci koji će kasnije postati poznati fudbaleri, među njima Sesk Fabregas i Đerar Pike. U novoj sredini bio je veoma povučen i tih, što mu nije olakšavalo prilagođavanje, ali je sa loptom bio potpuno drugačiji.

Barselona je organizovala utakmicu kako bi Karles Reksah, tadašnji tehnički direktor kluba, mogao lično da proceni njegov kvalitet. Reksah je kasnio, ali mu nije bilo potrebno mnogo vremena kada je konačno stigao. Ono što je video bilo je dovoljno da shvati da klub ne sme da dopusti da Mesi ode.

Reksah je kasnije opisivao koliko ga je Argentinac impresionirao i koliko je brzo postao uveren da ga treba zadržati. Problem je, međutim, bio u tome što njegovo mišljenje nije automatski rešavalo sve prepreke koje su stajale između Mesija i Barselone.

Mesijev otac gubio je strpljenje

Iako je Reksah bio oduševljen, dogovor nije odmah bio završen. Horhe Mesi je čekao konkretnu potvrdu kluba, dok je vreme prolazilo, a porodica je morala da razmišlja i o drugim mogućnostima. Situacija je postajala sve neprijatnija jer je postojalo interesovanje i drugih klubova, a prema Guardianu, među onima koji su pratili razvoj situacije pominjan je i Real Madrid.

Horhe je zbog svega toga postajao sve nestrpljiviji. Nije želeo da njegov sin mesecima čeka odluku Barselone, posebno nakon što je već pokazao koliko vredi na terenu. Postojala je opasnost da katalonski klub, upravo zbog sopstvenog oklevanja, izgubi dečaka kojeg je već imao pred sobom.

Reksah je zato odlučio da preseče i više ne čeka da se sve okolnosti savršeno poklope.

Čuvena salveta koja je promenila istoriju

Bio je 14. decembar 2000. godine kada se Karles Reksah sastao sa Đozepom Marijom Minguellom i Horasiom Gagiolijem u teniskom klubu Pompeja u Barseloni. Situacija je bila dovoljno ozbiljna da je postojala realna opasnost da porodica Mesi odustane od čekanja i potraži drugo rešenje.

Reksah je tada uradio nešto što će zauvek ostati jedan od najneverovatnijih detalja u istoriji fudbala. Pošto nije imao pripremljen zvanični dokument, uzeo je običnu papirnu salvetu i na njoj napisao obavezu da će Barselona potpisati Lionela Mesija pod dogovorenim uslovima, uprkos postojanju određenih protivljenja u klubu.

Salvetu su potpisali Reksah, Minguela i Gagioli i ona je postala svojevrsna garancija porodici da Barselona zaista namerava da dovede njihovog sina.

Tako je jedan 13-godišnji dečak, oko čijeg su se fizičkog razvoja vodile ozbiljne rasprave, dobio potvrdu da će njegova fudbalska budućnost biti u Kataloniji – i to na komadu papira koji je izvađen iz svakodnevnog života, a ne iz klupskih kancelarija.

Jedna rečenica otkrila je koliko je odluka bila neizvesna

Posebno je zanimljiv deo Reksahove poruke u kojem se navodi da se obavezuje da će Barselona potpisati Mesija "uprkos postojanju nekih suprotnih mišljenja". Ta formulacija najbolje pokazuje koliko situacija zapravo nije bila jednostavna.

Nisu svi u klubu bili potpuno uvereni da je ulaganje u tako mladog i fizički nerazvijenog igrača pravi potez. Barselona je morala da preuzme troškove njegovog lečenja i da se obaveže na dugoročan projekat bez garancije da će se sve završiti uspešno.

Reksah je, međutim, bio spreman da stane iza svog mišljenja. Za njega je ono što je video na terenu bilo dovoljno da rizik dobije smisao.

Salveta je kasnije postala pravo bogatstvo

Čuveni komad papira godinama je čuvan kao fudbalska relikvija, a sačuvao ga je Horasio Gagioli. Kako je Mesijeva karijera rasla, tako je rasla i vrednost predmeta koji je označio početak njegove barselonske priče.

Salveta je 2024. godine ponuđena na aukciji sa početnom cenom od 300.000 funti, da bi na kraju bila prodata za neverovatnih 762.400 funti. Običan komad papira tako je dobio cenu kakvu bi malo ko mogao da zamisli, upravo zato što je na njemu svojevremeno zapisano obećanje da će Barselona zadržati jednog 13-godišnjeg Argentinca.

Mesi je ostao, a porodica se kasnije vratila u Argentinu

Ni nakon čuvene salvete život porodice Mesi nije odmah postao jednostavan. Mesijeva majka i njegova braća i sestra kasnije su se vratili u Argentinu, dok je Lionel ostao u Barseloni kako bi nastavio fudbalski razvoj. Bila je to teška odluka za tako mladog dečaka, ali Mesi je želeo da ostane i dobije priliku da ostvari ono zbog čega je i došao u Španiju.

Ubrzo je počeo nezaustavljivo da napreduje kroz Barselonine mlađe kategorije. Od Cadete i Juvenila, preko Barselone C i B tima, Mesi je stigao do prvog sastava, gde je kao tinejdžer počeo da pokazuje da ono što je nekada izgledalo kao ogroman rizik zapravo može da postane najveća investicija u istoriji kluba.

Od sitnog dečaka do ikone kluba

Kada je 17. septembra 2000. stigao u Barselonu, Mesi je bio 13-godišnji dečak čija je fizička građa predstavljala razlog za brigu. Bio je izuzetno sitan, imao je problem sa nedostatkom hormona rasta i porodica nije mogla lako da podnese troškove njegovog lečenja. Barselona je zato morala da napravi odluku koja je u tom trenutku predstavljala ozbiljan rizik.

Ali ono što je Mesi radio na terenu bilo je dovoljno posebno da ubedi ljude koji su ga gledali.

Četiri godine kasnije, sa 17 godina, debitovao je za prvi tim Barselone. Sve ostalo pretvorilo se u istoriju: deset titula prvaka Španije, četiri Lige šampiona, rekordni broj individualnih priznanja i status jednog od najvećih fudbalera svih vremena.

A sve je počelo upravo tog 17. septembra 2000. godine, kada je jedan sitni 13-godišnjak došao u Barselonu na probu.

Tada niko nije mogao da zna šta će postati.

Ali Barselona je, uprkos svim sumnjama, odlučila da mu pruži šansu.

A kada je nekoliko meseci kasnije zatrebalo da se ta odluka potvrdi, Karles Reksah nije imao spreman ugovor.

Imao je samo salvetu.

Na njoj je bilo ispisano ime Lionela Mesija.