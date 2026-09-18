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Kao prava fudbalska bomba odjeknula je vest da vladajući šampion Evrope PSŽ pomno prati i na zimu želi da dovede Vasilija Novičića.

Vasilije Novičić jedan je od najtalentovanijih mladih srpskih fudbalera, uz bisera Crvene zvezde i imenjaka Vasilija Kostova.

Vasilije Novičić u dresu Srbije na Evropskom prvenstvu U19 u Velsu 2026. Foto: Marco Steinbrenner / DeFodi Images / Profimedia

Najveća prodaja IMT

Vasilije Novičić mogao bi da bude najveća prodaja njegovog kluba IMT, posle odlaska napadača Miloša Lukovića u francuski Strazbur početkom 2024. godine, za 5.000.000 evra. Prema određenim informacijama, IMT za Vasilija Novičića traži između 7.000.000 i 8.000.000 evra, zavisno od bonusa, ili procenata pri narednoj prodaji. Nije tajna da klub iz Pariza želi da sa IMT završi posao tokom zime, jer uveliko skauti Mančester junajteda i Mančester sitija prate mladog Srbina.

Vasilije Novičić rođen je 7. maja 2008. u Kosovskoj Mitrovici. Počeo je kao klinac da igra fudbal u klubu Kosmet iz Leposavića, odakle je rodom i gde i danas živi njegova porodica. Kao tinejdžer stigao je u Beograd 2023. i u Borči počeo da igra za klub Ole. Tu su ga zapazili ljudi iz IMT i doveli u svoju omladinsku školu, gde se razvijao i dobijao minute.

Nije bio ni punoletan kada je dobio priliku da zaigra u prvom timu IMT. Tačnije u seniorskoj konkurenciji dobio je šansu sa 16 godina. Debitovao je 6. oktobra 2024. godine protiv Crvene zvezde i to kao starter. IMT je taj meč izgubio rezultatom 3:1. Za igrača rođenog 2008. godine to je bio ogroman trenutak — sa 16 godina ušao je direktno u seniorski fudbal.

1/6 Vidi galeriju Vasilije Novičić Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Za Srbiju igra od 15. godine

Pokazao se mladi Novičić kao vrlo talentovan i zahvalan igrač u veznom redu, pa je došao i do reprezentativnih selekcija Srbije. Visok je 1,83 m i nosi broj 22 na dresu, igra na mestu defanzivnog i centralnog veznog igrača. Sa 18 godina Vasilije Novičić postao je kapiten IMT i jedan od najzapaženijih mladih igrača srpske Superlige.

Sportski direktor kluba sa Novog Beograda Predrag Govedarica ga je u maju 2026. opisao kao veoma zrelog igrača za njegove godine. U IMT ga nisu tretirali kao "bonusa" zbog godina, već kao pravog lidera ekipe. Posebno je istakao njegovu odgovornost, radnu etiku i talenat.

Prvi profesionalni gol Vasilije Novičić postigao je 24. maja 2025. protiv Napretka iz Kruševca. IMT je tada pobedio 2:1, a Novičić je postigao izjednačujući gol sa bele tačke. Prvu seniorsku sezonu završio je sa 23 ligaška meča i jednim golom, uz još dve utakmice u Kupu Srbije.

Vasilije Novičić u dresu Srbije na Evropskom prvenstvu U19 u Velsu 2026. Foto: Marco Steinbrenner / DeFodi Images / Profimedia

Zreo za svoje godine

Ali, prava eksplozija Vasilija Novičića došla je u sezoni 2025/26. Tokom te sezone fudbaler rodom sa Kosova i Metohije nije bio samo "mladi igrač koji dobija šansu". Postao je jedan od nosilaca ekipe. Superliga ga je u oktobru 2025. predstavila kroz svoj "Superligaški leksikon" i navela da je tada već imao tri gola u prvih devet utakmica, uz vrlo dobre defanzivne brojke. Bio je među najbolje rangiranim igračima do 20 godina po broju osvojenih lopti.

Kasnije su njegove brojke dodatno porasle. Jedna aktuelna statistička baza za sezonu 2025/26 beleži 18 ligaških utakmica i šest golova u osnovnom delu takmičenja. Glavne karakteristike Vasilija Novičića koje se pominju u dostupnim analizama su - dobra tehnika, pregled igre, sposobnost osvajanja lopti, energija, odgovornost u igri, zrelost neuobičajena za njegove godine. A ono što je posebno zanimljivo jeste da nije poznat samo po atraktivnim potezima. Njegova vrednost se dosta zasniva na radu bez lopte, duelima i osvajanju poseda.

Vasilije Novičić na utakmici protiv Crvene zvezde Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Ponosan na Kosovo i Metohiju

Vasilije Novičić prošao je sve reprezentativne selekcije. Igrao je za Srbiju na Evropskom prvenstvu U19 u junu 2026. godine održanom u Velsu. Bio je jedan od najvažnijih igrača u timu koji je predvodio selektor Gordan Petrić.

Ono što je posebno zanimljivo za Vasilija Novičića je da mu je uzor u fudbalu, kao i većini nejgovih vršnjaka, Kristijano Ronaldo. Otkrio je jednom prilikom zašto i zbog koga je izabrao broj 22 koji nosi na dresu. Rekao je da ga je izabrao zbog Saše Ilića. U jednom intervjuu izdvojio je savet koji je dobio od Alena Stevanovića, bivšeg igrača Intera i Partizana, kada je tek stigao u prvi tim IMT. Suština saveta bila je da uvek daje 100 odsto sebe, bez obzira na to da li mu utakmica ide dobro, ili loše.

Da je ponosan na svoje korene sa Kosova i Metohije Vasilije Novičić pokazao je tako, što je na pitanje koju bi svetsku fudbalsku zvezdu ugostio u Srbiji i gde bi je odveo, rekao - Lamina Jamala! I odveo bih ga kod mene kući, na Kosovo. Želja mu je da jednog dana zaigra za Mančester junajted.