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Ozbiljan međunarodni incident dogodio se danas u Makarskoj, gde su nepoznati nasilnici bacili čoveka u more, samo zato što je šetao u majici FK Crvena zvezda.

Nemile scene desile su se u dalmatinskom mestu danas oko podneva zbog majice FK Crvena zvezda, a još nije poznato da li je pre nego što je muškarac bačen u more, došlo do nasilništva i tuče.

Grb Crvene zvezde na severnoj tribini stadiona Foto: Kurir

Kako pišu mediji iz Hrvatske, policija iz Splita uhapsila je jednu mušku osobu za koju se sumnja da je danas u Makarskoj odgurnula u more muškarca, koji je na sebi imao majicu fudbalskog kluba Crvena zvezda. Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske potvrdili su da je osumnjičeni muškarac uhapšen u 12.30 sati.

Prema dosad utvrđenim informacijama koje saopštavaju mediji iz Hrvatske, muškarac je najprije prišao oštećenom i zatražio od njega da skine majicu. Kada je ovaj to odbio da učini, osumnjičeni ga je odgurnuo u more. Muškarac koji je završio u moru nije povređen.

1/8 Vidi galeriju Proslava titule FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic

Kako je ranije objavio portal "Podbiokovom", mladić je viđen u središtu Makarske dok je nosio belu majicu sa velikim grbom Crvene zvezde. Očevici su ga videli dok je prolazio gradom i plaćao parking.

Nekoliko sati kasnije pojavila se informacija da je muškarac završio u moru, nakon čega je na mesto događaja stigla policija i počela da utvrđuje sve okolnosti. Policija je sada potvrdila da je jedna osoba uhapšena, a kriminalističko istraživanje je u toku.

Ovo nije prvi put da majica ili grb Crvene zvezde budu povod za nasilništvo u susednoj državi. Da podsetimo, vaterpolisti Crvene zvezde u incidentu koji se dogodio 9. februara 2019. godine na Rivi u Splitu, takođe su bačeni u more. Nemio događaj desio se nekoliko sati pre utakmice Crvene zvezde i Mornara u Regionalnoj ligi.

Trojicu igrača VK Crvena zvezda — Aleksandra Kralja, Dušana Vasića i Miloša Maksimovića napala je grupa mladića na Rivi u Splitu. Dvojica su uspela da pobegnu, dok je golman Aleksandro Kralj skočio u more kako bi se spasao od napadača.