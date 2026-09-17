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Slavni klub je u prva tri kola upisao isto toliko poraza uz 12 primljenih golova, ali uopšte ne razmišlja o smeni trenera.

Uprava kluba donela je potpuno drugačiju odluku. Hamburger je odlučio da dodatno učvrsti poziciju svog trenera i produži mu ugovor.

Merlin Polcin (35) je tako dobio potvrdu da klub stoji iza njegovog rada, bez obzira na katastrofalan rezultatski početak sezone.

“Imamo puno poverenje u rad Merlina Polcina i čvrsto verujemo u put kojim zajedno idemo”, poručili su direktor profesionalnog fudbala Klaus Kosta i članica upravnog odbora zadužena za sport Ketlin Kriger, prenosi Skaj Sport Nemačka.

Polcinov dosadašnji ugovor važio je do narednog leta, ali je Hamburger odlučio da saradnju produži sve do 2029. godine.

U redovima HSV-a smatraju da produžetak ugovora nije samo formalnost, već poruka poslata čitavom klubu.

“Ovaj produžetak ugovora je konkretan signal naše zajedništva i dugoročne vizije koju želimo da pružimo projektu”.