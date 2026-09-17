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Međutim i on je tokom karijere imao teških trenutaka i pogrešnih odluka.

1/5 Vidi galeriju Điđi Bufon i Alena Seredova Foto: David Kundrát / CNC / Profimedia

Nekadašnji čuvar mreže Juventusa i reprezentacije Italije sada je otvoreno govorio o periodima koji nisu bili nimalo jednostavni.

"Ali greške ti pomažu da rasteš ako si ti taj koji ih lično plaća i iza njih stoji svojim imenom. Napravio sam ih zaista mnogo, ali sam sebi uvek oprostio" rekao je Bufon gostujući u podkastu „Tutto in piazza“.

Posebno se osvrnuo na odluku da se povuče iz reprezentacije Italije nakon neuspeha u baražu za plasman na Svetsko prvenstvo 2018 godine. Kako kaže, smatra da je odlazak u tom trenutku bio pravi potez.

"To se pokazalo veoma dobrim za mene, jer sam jedan od retkih Italijana koji preuzima odgovornost i odj*** odatle, dok mnogi drugi uvek žele da se vrate. Gatuzo? Gurao sam opciju da on bude selektor i ponovo bih to uradio sada, bio je pravi čovek za trenutak kroz koji smo prolazili" poručio je legendarni golman.

Bufon je otkrio i detalje jednog od najtežih perioda u Juventusu. Reč je o sezoni 2010/11, kada je zbog problema sa leđima šest meseci bio van terena, dok su se istovremeno u torinskom velikanu događale velike promene.

"Radim stvari na svoj način, ja sam komplikovano jednostavna osoba i moraš znati kako sa mnom. Nikada nisam mahao svojim statusom, ali nisam želeo ni da ga iko iskorišćava jer me to izluđuje. Bilo je to 2010/11. godine, nakon moje povrede leđa. Mnogo toga se promenilo, stigli su Marota, Paratiči i Anjeli. Bio sam van terena zbog povrede šest meseci i skoro da sam se osećao kao teret", prisetio se Bufon.

Posebno ga je pogodio način na koji se klub odnosio prema njemu posle svega što je prethodno pružio Juventusu.

"Pošto sam ja malo životinja, pa sam osetio određene situacije, znam da sam dao toliko mnogo Juventusu i mogao sam svuda da namećem svoj autoritet, a nikada nisam. Zato mi je to delovalo nepošteno i povukao sam se u svoju ljušturu. To nije bio pravi način da se postupa sa mnom", zaključio je Bufon.