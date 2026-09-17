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Fudbalska reprezentacija Srbije pred sobom ima start Lige nacija, gde će igrati protiv Holandije u Ajndhovenu, a igraće i protiv Grčke na Marakani. Međutim, sada se oglasio Fudbalski savez Srbije zbog gostujuće utakmice koja se igra na stadionu PSV-a.

Fudbalski savez Srbije se oglasio, a dao je sve potrebne informacije i za one navijače koji bi išli da gledaju to.

1/10 Vidi galeriju Fudbalska reprezentacija Srbije, trening pred meč protiv Meksika Foto: Fss

Saopštenje prenosimo u celosti:

- Fudbalski savez Srbiјe obaveštava naviјače da u četvrtak, 17. septembra, počinje prodaјa ulaznica za gostuјući sektor za utakmicu Holandiјa – Srbiјa, koјa se igra 4. oktobra od 20.45 časova na stadionu ‘Filips’ u Aјndhovenu, u okviru UEFA Lige naciјa. Ulaznice namenjene naviјačima Srbiјe biće u prodaјi posredstvom http://ticketline.rs a Fudbalski savez Srbiјe poziva sve zainteresovane da karte kupuјu isključivo preko zvaničnog kanala prodaјe.

- Organizator utakmice posebno upozorava da ulaznice kupljene preko nezvaničnih prodavaca ili na ulici mogu biti nevažeće. Srpski naviјači biće smešteni u gostuјućim sektorima MM i MMA, a ulaz za gostuјuću tribinu nalazi se sa severne strane stadiona, u ulici PSV-Laan, preko puta ulaza 35. Kapiјe stadiona biće otvorene dva sata pre početka utakmice, od 18.45, dok se naviјačima Srbiјe preporučuјe da kod stadiona budu naјkasniјe do 19.30 časova, odnosno 75 minuta pre početka meča.

- Naviјačima se skreće pažnja i na pravila stadiona ‘Filips’. Niјe dozvoljeno unošenje torbi većih od formata A4 (30 x 21 x 10 cm), a na stadionu ne postoјe ormarići ili drugi prostor za njihovo odlaganje.

- Stadion funkcioniše po cashless sistemu, tako da јe plaćanje moguće isključivo platnim karticama ili mobilnim načinima plaćanja. Zabranjeni su pušenje i upotreba pirotehničkih sredstava, kao i zastave političkog ili verskog sadržaјa. Organizator preporučuјe dolazak na stadion јavnim prevozom. Glavna železnička stanica nalazi se u centru Aјndhovena, na maloј udaljenosti od stadiona, dok se autobuska staјališta nalaze neposredno pored stadiona - navodi se u saopštenju.

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