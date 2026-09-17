Slušaj vest

Selektor fudbalske reprezentacije Nemačke Jirgen Klop izjavio je u Frankfurtu da će Mark-Andre Ter Štegen da bude prvi golman nacionalnog tima.

Jirgen Klop Foto: Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia

Ter Štegen (34) je član Barselone, ali trenutno brani u Ajaksu na pozajmici do kraja sezone.

Klop je ranije danas objavio dva spiska sa ukupno 44 fudbalera za mečeve protiv Holandije, Grčke i Srbije u Ligi nacija.

On je najavio da će Ter Štegen da bude prvi golman nemačke reprezentacije posle povlačenja Manuela Nojera.

"Ter Štegen je broj jedan. Ekipi su potrebni stabilnost i okosnica, a onda posle toga možete dodavati dosta mladih igrača. Poznajem ga jako dugo. Nojer je dugo bio najbolji golman na svetu", rekao je Klop na konferenciji za novinare, prenose nemački mediji.

Tanjug

Ne propustiteFudbalNEZAPAMĆENI HAOS NA KONFERENCIJI JIRGENA KLOPA! Selektor Nemačke žestoko napao novinara - "Patetično je da zarađuješ za život na takav način"
Jirgen Klop
FudbalSRBIJA IGRA SA "B" TIMOM NEMAČKE! Au, šta učini Jirgen Klup pred meč sa "Orlovima" - Ovako nešto istorija fudbala ne pamti!
Jirgen Klop
FudbalJIRGEN KLOP SPREMA PRAVU REVOLUCIJU: Pre godinu dana igrao treću ligu, a sada izlazi na megdan Srbiji!
Jirgen Klop
FudbalJIRGEN KLOP NIJE USPEO DA ZAVRŠI OZBILJNU MISIJU: Selektor Nemačke ostao bez stuba odbrane!
Jirgen Klop