Selektor fudbalske reprezentacije Nemačke Jirgen Klop izjavio je u Frankfurtu da će Mark-Andre Ter Štegen da bude prvi golman nacionalnog tima.
PRELOMIO
KLOP OTKRIO NOJEROVOG NASLEDNIKA: Harizmatični Nemac doneo odluku!
Slušaj vest
Selektor fudbalske reprezentacije Nemačke Jirgen Klop izjavio je u Frankfurtu da će Mark-Andre Ter Štegen da bude prvi golman nacionalnog tima.
Jirgen Klop Foto: Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia
Vidi galeriju
Ter Štegen (34) je član Barselone, ali trenutno brani u Ajaksu na pozajmici do kraja sezone.
Klop je ranije danas objavio dva spiska sa ukupno 44 fudbalera za mečeve protiv Holandije, Grčke i Srbije u Ligi nacija.
On je najavio da će Ter Štegen da bude prvi golman nemačke reprezentacije posle povlačenja Manuela Nojera.
"Ter Štegen je broj jedan. Ekipi su potrebni stabilnost i okosnica, a onda posle toga možete dodavati dosta mladih igrača. Poznajem ga jako dugo. Nojer je dugo bio najbolji golman na svetu", rekao je Klop na konferenciji za novinare, prenose nemački mediji.
Tanjug
Reaguj
Komentariši