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Jirgen Klop na prvoj konferenciji za medije kao selektor Nemačke

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Selektor fudbalske reprezentacije Nemačke Jirgen Klop izjavio je u Frankfurtu da će Mark-Andre Ter Štegen da bude prvi golman nacionalnog tima.

1/5 Vidi galeriju Jirgen Klop Foto: Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia

Ter Štegen (34) je član Barselone, ali trenutno brani u Ajaksu na pozajmici do kraja sezone.

Klop je ranije danas objavio dva spiska sa ukupno 44 fudbalera za mečeve protiv Holandije, Grčke i Srbije u Ligi nacija.

On je najavio da će Ter Štegen da bude prvi golman nemačke reprezentacije posle povlačenja Manuela Nojera.

"Ter Štegen je broj jedan. Ekipi su potrebni stabilnost i okosnica, a onda posle toga možete dodavati dosta mladih igrača. Poznajem ga jako dugo. Nojer je dugo bio najbolji golman na svetu", rekao je Klop na konferenciji za novinare, prenose nemački mediji.