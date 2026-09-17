- Da budem potpuno jasan, ovo što je objavljeno je laž. Nikakav fizički sukob između Danka Lazovića i mene se nije dogodio. Nisam ga "nokautirao", nisam se sa njim tukao, niti se desilo bilo šta slično onome što je napisano. Tvrdnje da je bio pijan i da me je napao su potpuno neistinite i neosnovane. Treba sagledati stvari sa svih strana i ne dozvoliti da se plasiranjem lažnih i neproverenih informacija sistematski narušava ugled Partizana. Ovo nije prvi put da se iznose neistine i pokušava stvoriti pogrešna slika. Kreiranje ovakvih priča pozivanjem na neproverene izvore ne predstavlja novinarstvo, već širenje dezinformacija koje direktno narušavaju ugled. Svi objavljeni sadržaji su sačuvani i biće preduzeti odgovarajući pravni koraci protiv odgovornih - poručio je Milić.