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Fudbaler PartizanaStefan Milić oglasio se putem svog Instagram profila!

On je objavio saopštenje u kojem je pričao o navodnom sukobu njega i Danka Lazovića, koji ima funkciju generalnog direktora u ovoj ekipi:

stefan milić Foto: Www.partizan.rs, Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia, FK Partizan

- Da budem potpuno jasan, ovo što je objavljeno je laž. Nikakav fizički sukob između Danka Lazovića i mene se nije dogodio. Nisam ga "nokautirao", nisam se sa njim tukao, niti se desilo bilo šta slično onome što je napisano. Tvrdnje da je bio pijan i da me je napao su potpuno neistinite i neosnovane.  Treba sagledati stvari sa svih strana i ne dozvoliti da se plasiranjem lažnih i neproverenih informacija sistematski narušava ugled Partizana. Ovo nije prvi put da se iznose neistine i pokušava stvoriti pogrešna slika. Kreiranje ovakvih priča pozivanjem na neproverene izvore ne predstavlja novinarstvo, već širenje dezinformacija koje direktno narušavaju ugled. Svi objavljeni sadržaji su sačuvani i biće preduzeti odgovarajući pravni koraci protiv odgovornih - poručio je Milić.

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