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Rajs je u Trabzonspor stigao iz bugarskog Ludogoreca, a na klupi je zamenio Fatiha Tekea, koji je podneo ostavku nakon eliminacije iz kvalifikacija za Ligu Evropa prošlog meseca.

Jedan od razloga zbog kojih je Rajs prihvatio ponudu Trabzonspora jeste mogućnost da sarađuje sa Mohamedom Salahom, najvećim pojačanjem turskog kluba ovog leta. Egipćanin je postigao četiri gola na prvih pet prvenstvenih utakmica.

"Rad sa igračem njegovog kalibra možda je jedna od najboljih stvari koje mogu da se dogode treneru", rekao je Rajs i dodao da će Salahu dati "slobodu u napadu".

1/4 Vidi galeriju Mohamed Salah, Trabzon Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Rajs je već radio u turskom prvenstvu, pošto je pre dve sezone odveo Samsunspor do trećeg mesta, iza Galatasaraja i Fenerbahčea.

Trabzonspor je trenutno deveti na tabeli posle pet kola, dok će 15. oktobra započeti nastup u Ligi konferencija gostovanjem finskom KuPS Kuopiju.

(Beta)