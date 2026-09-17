Fudbaleri Bešiktaša dočekuju Marsej u utakmici 1. kola ligaške faze Lige Evrope.
LIGA EVROPE
GORI ISTANBUL - VLAHOVIĆ NAPADA MARSEJ: Bešiktaš protiv francuskog velikana na startu Liga Evrope!
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Za Bešiktaš će od prvog minuta nastupiti srpski fudbaler Dušan Vlahović.
Dušan Vlahović Foto: BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia, Burak Basturk/MEI / Sipa Press / Profimedia, Tolga Uluturk / Zuma Press / Profimedia
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Srpski reprezentativac će predvoditi navalu turskog velikana.
Vlahović je odradio supenziju u prvenstvu Turske zbog sukoba sa Milanom Škrinjarom na velikom derbiju protiv Bešiktaša.
Utakmica se igra u Istanbulu sa početkom u 21 čas.
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