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Za Bešiktaš će od prvog minuta nastupiti srpski fudbaler Dušan Vlahović.

Dušan Vlahović Foto: BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia, Burak Basturk/MEI / Sipa Press / Profimedia, Tolga Uluturk / Zuma Press / Profimedia

 Srpski reprezentativac će predvoditi navalu turskog velikana.

Vlahović je odradio supenziju u prvenstvu Turske zbog sukoba sa Milanom Škrinjarom na velikom derbiju protiv Bešiktaša.

Utakmica se igra u Istanbulu sa početkom u 21 čas.

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