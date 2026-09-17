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  Za Bešiktaš je svih 90 minuta nastupao srpski fudbaler Dušan Vlahović.

Dušan Vlahović Foto: BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia, Burak Basturk/MEI / Sipa Press / Profimedia, Tolga Uluturk / Zuma Press / Profimedia

Vlahović nije uspeo da se upiše u listu strelaca, ali je zabeležio zapaženu partiju.

Vlahović je odradio supenziju u prvenstvu Turske zbog sukoba sa Milanom Škrinjarom na velikom derbiju protiv Bešiktaša i potpuno svež je ušao u ovaj meč.

Strelci za Bešiktaš bili su Faki u 15, Černji u 56, Muriljo u 59. i Poku u 81.minutu.

Jedini pogodak za Olimpik postigao je Abdalah u 29. minutu.

U narednom kolu 15, oktobra Bešiktaš gostuje Hofenhajmu, dok Marsej dočekuje Olimpijakos.

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