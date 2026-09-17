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Ona je zatražila da dokumentacija bude dostupna pre narednog sastanka Saveta Fifa, zakazanog za 15. oktobar, kao i nezavisnu reviziju načina na koji je osmišljen projekat 'Fifa Forward Enterprise' (FFE), ko je učestvovao u njegovom kreiranju i kako je privatna investicija ponuđena na tenderu, prenosi Bi Bi Si (BBC).

Plan FFE podrazumevao je osnivanje nove kompanije koja bi upravljala komercijalnim i pravima prodaje ulaznica za sva Fifa takmičenja, uključujući Svetsko prvenstvo, uz prodaju 21 odsto udela privatnoj investicionoj kompaniji. Plan je povučen nakon protivljenja brojnih nacionalnih saveza.

Uefa je prošlog meseca počela pripreme za pokretanje pravnog postupka protiv Infantina pred američkim sudovima u vezi sa planom FFE i takođe zatražila objavljivanje dokumentacije. Fifa je odgovorila optužbama da je reč o "kampanji blaćenja" protiv organizacije i njenog rukovodstva.

Infantino će u martu pokušati da osvoji četvrti mandat na čelu Fifa, a njegovi protivnici imaju rok do 18. novembra da predlože alternativnog kandidata.

1/6 Vidi galeriju Đani Infantino Foto: Jose Breton / AFP / Profimedia, Ian Robles / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

(Beta)