Utakmica Železničar - Crvena zvezda obeležena je dramatičnim trenucima i prekidima. Pogledajte šta se dešavalo!
haos
KURIR NA LICU MESTA! DRAMA U PANČEVU NA UTAKMICI ZVEZDE! Frka na tribinama i alarm za dodatni haos! (VIDEO)
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Železničar je u Pančevu dočekao Crvenu zvezdu u meču zaostalog petog kola Superlige Srbije.
Početak utakmice bio je više nego dramatičan! na tribinama je došlo do sukoba navijača zbog bačenih baklji, a utakmica je na kratko bila i prekinuta zbog dima.
Kasnije se uključio i protiv požarni alarm, za dodatnu dramu na terenu...
Pogledajte šta se dešavalo na licu mesta!
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