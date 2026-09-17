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Železničar je u Pančevu dočekao Crvenu zvezdu u meču zaostalog petog kola Superlige Srbije.

Početak utakmice bio je više nego dramatičan! na tribinama je došlo do sukoba navijača zbog bačenih baklji, a utakmica je na kratko bila i prekinuta zbog dima.

Kasnije se uključio i protiv požarni alarm, za dodatnu dramu na terenu...

Pogledajte šta se dešavalo na licu mesta!

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