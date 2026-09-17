"U skladu sa odrebama iz člana 58. stav 2. Statuta FS Srbije i na osnovu odredbi iz člana 7. Poslovnika o radu Skupštine FSS, konstatujući i izjavljujući da su saziv i sastav Skupštine FSS sačinjeni u skladu sa odredbama Statuta FS Srbije, Odbor za hitna pitanja saziva konstitutivnu sednicu Skupštine FSS za 17. oktobar 2026. godine u 11 časova, u Sportskom centru u Staroj Pazovi", navodi se u saopštenju na sajtu saveza.