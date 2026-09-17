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"U skladu sa odrebama iz člana 58. stav 2. Statuta FS Srbije i na osnovu odredbi iz člana 7. Poslovnika o radu Skupštine FSS, konstatujući i izjavljujući da su saziv i sastav Skupštine FSS sačinjeni u skladu sa odredbama Statuta FS Srbije, Odbor za hitna pitanja saziva konstitutivnu sednicu Skupštine FSS za 17. oktobar 2026. godine u 11 časova, u Sportskom centru u Staroj Pazovi", navodi se u saopštenju na sajtu saveza.

Na dnevnom redu su uvodna reč predsednika FSS Dragana Džajića, izbor radnih tela skupštine, izveštaj verifikacione komisije i verifikacija mandata članova Skupštine FSS.

Peta tačka je usvajanje dnevnog reda sednice, šesta razmatranje i usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine FSS od 20. aprila, sedma izveštaj o radu, osma je finansijski izveštaj, a poslednja deveta tačka je izbor predsednika i ostalih članova Izvršnog odbora, izbor nezavisnih tela - Nadzornog odbora, Odbora za sprovođenje izbora i pravnih tela.

(Beta)

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