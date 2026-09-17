Slušaj vest

OFI je poveo golom koji je Ajtor Kantalapjedra postigao u 30. minutu, a konačan rezultat postavio je Georgijos Kanelopulos u 84. minutu.

U drugom kolu 15. oktobra OFI će igrati na gostujućem terenu protiv Rena, a Hofenhajm će dočekati Bešiktaš.

Fudbaleri Salcburga pobedili su u Sofiji domaći Levski 1:0.

Jedini gol na Nacionalnom stadionu "Vasil Levski" postigao je Haris Tabaković u 39. minutu.

Salcburg će 15. oktobra dočekati Milan, a Levski će u Holandiji igrati protiv NEC-a.

(Beta)

Ne propustiteFudbalFUDBALSKI SAVEZ SRBIJE ZAKAZAO SKUPŠTINU Glavna tema: Novi predsednik!
whatsapp-image-20221031-at-4.17.34-pm-1.jpg
FudbalKURIR NA LICU MESTA! DRAMA U PANČEVU NA UTAKMICI ZVEZDE! Frka na tribinama i alarm za dodatni haos! (VIDEO)
Frka na tribinama na utakmici Železničara i Crvene zvezde
FudbalBOMBA IZ ENGLESKE: Predsednica FA sasekla Infantina – zahteva hitnu objavu dokumentacije i nezavisnu istragu!
Đani Infantino
FudbalTRABZONSPOR KONAČNO DOBIO TRENERA - NEMAC TRLJA RUKE: Rad sa Salahom je najbolje što može da mi se dogodi!
Mohamed Salah

01:00
Navijači Zvezde oterali fudbalere Izvor: Kurir