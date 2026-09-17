Fudbaleri OFI-ja pobedili su na svom terenu u Iraklionu Hofenhajm 2:0, u utakmici prvog kola Lige Evropa.
Fudbal
LIGA EVROPE: OFI srušio Hofenhajm, Salcburg slavio u Sofiji
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OFI je poveo golom koji je Ajtor Kantalapjedra postigao u 30. minutu, a konačan rezultat postavio je Georgijos Kanelopulos u 84. minutu.
U drugom kolu 15. oktobra OFI će igrati na gostujućem terenu protiv Rena, a Hofenhajm će dočekati Bešiktaš.
Fudbaleri Salcburga pobedili su u Sofiji domaći Levski 1:0.
Jedini gol na Nacionalnom stadionu "Vasil Levski" postigao je Haris Tabaković u 39. minutu.
Salcburg će 15. oktobra dočekati Milan, a Levski će u Holandiji igrati protiv NEC-a.
(Beta)
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