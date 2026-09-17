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Fudbaleri Betisa pobedili su večeras na svom terenu Hetafe 1:0, u utakmici šestog kola španskog prvenstva.

Pobedonosni pogodak postigao je Ektor Belerin u 45. minutu.

Hetafe je utakmicu završio sa desetoricom pošto je drugi žuti karton dobio Mario Martin u 87. minutu.

Posle treće uzastopne pobede, ukupno pete u ligi, Betis je treći na tabeli sa 15 bodova, koliko ima i drugoplasirani Real Madrid.

Hetafe je u poslednje četiri utakmice bez pobede, a posle ukupno trećeg poraza zauzima 15. mesto na tabeli sa pet bodova.

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fudbaleri Zvezde ispred severa nakon pobede Izvor: MONDO