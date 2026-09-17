Trener Crvene zvezde, Albert Rijera, analizirao je pobedu nad Železničarom i istakao izazove tokom meča u Pančevu.
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RIJERA NAKON LUDOG MEČA U PANČEVU! Trener Crvene zvezde iskreno o svemu!
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Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Železničar sa 2:1 u zaostaloj utakmici petog kola Superlige Srbije.
Posle meča u Pančevu oglasio se trener crveno-belih Albert Rijera:
Železničar - Crvena zvezda Foto: Kurir Sport, Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
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- Uobičajeno je da ostanemo duže na pauzi i damo igračima savete. Idemo od igrača do igrača sa mirnoćom. Surdulica, pa ovaj meč koliko je bodova osvojio Železničar i Radnik - jako težak i kvalitetan protivnik. Imali smo probleme sa povredama. Železničar vam neće dozvoliti da igrate svju igru, mnogo presinga. Ali, nemamo dobre odluke u fazi napada. Gol koji smo primili je promenio tok meča. Ipak, tri boda su u džepu i idemo dalje - rekao je Rijera.
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