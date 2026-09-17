- Uobičajeno je da ostanemo duže na pauzi i damo igračima savete. Idemo od igrača do igrača sa mirnoćom. Surdulica, pa ovaj meč koliko je bodova osvojio Železničar i Radnik - jako težak i kvalitetan protivnik. Imali smo probleme sa povredama. Železničar vam neće dozvoliti da igrate svju igru, mnogo presinga. Ali, nemamo dobre odluke u fazi napada. Gol koji smo primili je promenio tok meča. Ipak, tri boda su u džepu i idemo dalje - rekao je Rijera.