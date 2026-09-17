Zanimljiv meč Železničara i Zvezde.
Fudbal
ZVEZDA PREŽIVELA PANČEVO: Pogledajte najbolje momente sa meča Železničar - Crvena zvezda
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Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su u Pančevu domaći Železničar 2:1, u ranije odloženoj utakmici petog kola Super lige Srbije.
Zvezda je povela golom Miloša Veljkovića u 13. minutu, a izjednačio je Mirko Milikić u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena.
Pobedonosni gol postigao je Loizos Loizu u 89. minutu.
Pogledajte najbolje momente sa meča:
Železničar - Crvena zvezda Foto: Kurir Sport, Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
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