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Železničar je pružio dobar otpor Crvenoj zvezdi u zaostalom meču 5. kola Superlige Srbije, ali je na kraju poražen sa 2:1 golom Loiza u 88. minutu.

Trener Pančevaca Radomir Koković žalio je za propuštenim prilikama i istakao da je njegova ekipa zaslužila više.

1/7 Vidi galeriju Železničar - Crvena zvezda Foto: Kurir Sport, Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

- Generalno smo izgledali dobro, odigrali smo konkretnu utakmicu. Imali smo zrelije šanse, zaslužili smo minimalno malo više od poraza. Zvezda je rešila utakmicu jednim majstorijskim golom. To je taj individualni kvalitet, bio je to njihov drugi šut na gol - rekao je Koković.

- Žao mi je zbog momaka, dali su puno energije i želeli su da pobede. To je sport, spremamo se za nedelju - dodao je trener Železničara.

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