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Fudbaleri Juventusa pobedili su večeras u Torinu holandski NEC 5:0, u utakmici prvog kola Lige Evropa.

Juventus je poveo u devetom minutu golom Nikolasa Gonzalesa, a prednost je udvostručio Kerim Alajbegović u 24. minutu.

Treći gol postigao je Nik Voltemade iz jedanaesterca u 35. minutu, strelac četvrtog kola bio je Zeki Čelik u 75. minutu, a konačan rezultat postavio je Randal Kolo Muani u 82. minutu.

Podsetimo za holandski klub igra srpski fudbaler Dušan Tadić.

U drugom kolu Juventus će 15. oktobra igrati protiv Selte u Vigu, a NEC će dočekati Levski.

Fudbaleri Kristal Palasa pobedili su u Londonu Leh iz Poznanja 4:0.

Golove su postigli Jeri Pino u 10. minutu, Kris Ričards u 27. minutu, Jergen Larsen u 34. minutu iz jedanaesterca i Edi Nketija u 89. minutu.

Fudbaler londonske ekipe Teri Jebe postigao je gol u 37. minutu, ali je posle upotrebe VAR tehnologije pogodak poništen zbog ofsajda.

Poljska ekipa utakmicu je završila sa desetoricom, pošto je drugi žuti karton u 87. minutu dobio Radoslav Muravski.

U sledećem kolu Kristal Palas će igrati na gostujućem terenu protiv Liona, a Leh će dočekati Bajer iz Leverkuzena.

Fudbaleri Union Sen Žiloaza pobedili su u Plzenju domaću Viktoriju 3:0.

Domaći su poveli golom koji je Relebohile Mofokeng postigao u 17. minutu, a prednost je udvostručio Mateo Biondić u 43. minutu. Konačan rezultat postavio je Ondrej Kričfaluši u 59. minutu.

U drugom kolu Sen Žiloaz će dočekati Real Sosijedad, a Viktorija će u Budimpešti igrati protiv Ferencvaroša.

U ostalim utakmicama Salcburg je pobedio Levski 1:0, OFI je pobedio Hofenhajm 2:0, a Bešiktaš je pobedio Olimpik Marsej 4:1.

Ferencvaroš je pobedio Seltik 3:1, Torense je pobedio Lilestrem 2:1, a Bornmut je pobedio Real Sosijedad 2:1.