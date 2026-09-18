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Grčki Panseraikos doživeo je u četvrtak uveče najteži poraz u istoriji kluba, pošto ga je AEK u Kupu Grčke deklasirao sa čak 8:1, a samo nekoliko sati kasnije usledio je potez koji je privukao ogromnu pažnju.

Naime, Panseraikos je na svojim zvaničnim kanalima na društvenim mrežama promenio izgled grba. Prepoznatljive boje kluba zamenjene su crnom, odnosno grb je postavljen na potpuno crnu podlogu.

Grčki mediji prenose da je klub na ovaj način simbolično pokazao koliko je teško doživeo katastrofalan rezultat. Potez je protumačen kao svojevrsni znak žalosti nakon istorijskog debakla, mada iz Panseraikosa nisu objasnili zbog čega su promenili izgled profila.

Objava kluba na mrežama Foto: Facebook

A razloga za razočaranje svakako je bilo.

AEK je već do poluvremena vodio sa neverovatnih 6:0, a do kraja susreta postigao je još dva gola. Panseraikos je uspeo da ublaži poraz tek u sudijskoj nadoknadi.

Posebno je zanimljivo da je kapiten AEK-a Petros Mantalos imao spektakularnu utakmicu — postigao je gol i upisao čak četiri asistencije. Po dva puta su se u strelce upisali Vargas i Aleksiju, dok su po jedan pogodak dodali Žoao Mario, Vitalis, Žubkov i Mantalos. Za Panseraikos je počasni pogodak postigao Iiadis u nadoknadi vremena.

"Crni dan" u istoriji kluba

Grčki mediji ističu da je to bio najubedljiviji poraz u istoriji Panseraikosa.

Zato je reakcija na društvenim mrežama odmah privukla pažnju. Umesto uobičajenog izgleda, na profilima kluba osvanuo je gotovo potpuno crn grb, dok je i vizuelni identitet na društvenim mrežama promenjen u skladu sa tim.

Potez je brzo postao tema među ljubiteljima fudbala u Grčkoj i regionu. Mediji su ga opisivali kao simboličnu "crnu stranicu" u istoriji kluba.

Ipak, Panseraikos će morati brzo da zaboravi ovu katastrofalnu noć. Ekipa već u nedelju ima novi meč protiv Atine Kalis, a cilj kluba ove sezone je povratak u viši rang grčkog fudbala.