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Dejan Lovren prvi put je otvoreno progovorio o jednom od najtežih perioda svog života.

Hrvatski fudbaler otkrio je da se 2016. godine borio sa depresijom i da je upravo zbog problema sa mentalnim zdravljem odlučio da propusti Evropsko prvenstvo u Francuskoj.

Dejan Lovren prošao je kroz gotovo sve što profesionalni fudbal može da ponudi - od velikih kritika i teških trenutaka u karijeri, do osvajanja Lige šampiona i Premijer lige, kao i srebra i bronze sa Hrvatskom na Mundijalima.

Ali iza njegovog fudbalskog uspeha godinama je stajala priča o kojoj javnost gotovo ništa nije znala.

U gostovanju u podkastu "Karijera u retrovizoru" Lovren je prvi put otvoreno govorio o ozbiljnim problemima sa kojima se suočavao 2016. godine. Priznao je da se tada borio sa depresijom i da mu je svakodnevni život bio izuzetno težak.

"Te godine je bilo baš teško. I sa suprugom i sa svime, a ima tu dosta i moje krivice. Nisam mogao danima da jedem. Bilo je dana kada sam se pitao ima li smisla živeti?", otkrio je Lovren.

Njegova ispovest sada je bacila potpuno novo svetlo na događaje koji su prethodili Evropskom prvenstvu 2016. godine.

1/7 Vidi galeriju Hrvatski fudbaler Dejan Lovren Foto: Marin Tironi / - / Profimedia, Ozan KOSE / AFP / Profimedia, Maksim Konstantinov / Zuma Press / Profimedia

Zbog toga je propustio EURO 2016.

Ovo otkriće dodatno osvetljava jednu od najvećih misterija iz Lovrenove reprezentativne karijere.

Hrvatska je 2016. godine otputovala na Evropsko prvenstvo u Francuskoj bez njega. Godinama se pričalo o njegovom odnosu sa tadašnjim selektorom Antom Čačićem, ali Lovren je kasnije jasno objasnio da nije izostao zbog sukoba sa selektorom.

Naprotiv, njih dvojica su razgovarala, a Lovren mu je objasnio zbog čega u tom trenutku nije bio spreman da bude deo reprezentacije. Čačić je, prema Lovrenovim rečima, razumeo njegovu situaciju.

"Imao sam neke svoje privatne razloge", govorio je Lovren ranije, objašnjavajući zbog čega nije otišao na turnir.

Tek sada je postalo jasno koliko je taj period zapravo bio težak za njega.

Problemi nisu bili samo na terenu

Lovren je u novom razgovoru govorio i o situaciji u privatnom životu, uključujući odnos sa suprugom, ali je istovremeno preuzeo odgovornost za deo problema kroz koje je prolazio.

U tom periodu imao je velike izazove i na profesionalnom planu.

Igrao je za Liverpul, a upravo je Jirgen Klop trebalo da postane jedan od najvažnijih trenera u njegovoj karijeri. Nemac mu je, između ostalog, pokazao razumevanje i kada se Lovren suočavao sa porodičnim problemima.

Jedan takav trenutak dogodio se kada je Lovrenova ćerka morala na operaciju. Klop mu je tada poručio da ode u Hrvatsku i bude uz porodicu.

Nekoliko meseci kasnije Lovren je propustio EURO.

Od najtežeg perioda do svetskog finala

A onda je usledio veliki preokret.

Samo dve godine nakon perioda koji opisuje kao jedan od najtežih u životu, Lovren je bio jedan od stubova hrvatske reprezentacije koja je u Rusiji 2018. godine stigla do finala Svetskog prvenstva.

Sa Hrvatskom je kasnije osvojio i bronzanu medalju na Mundijalu u Kataru 2022. godine.

Na klupskom nivou stigao je do najvećih trofeja. Sa Liverpulom je osvojio Ligu šampiona i Premijer ligu, čime je zaokružio jednu od najuspešnijih etapa svoje karijere.

Za reprezentaciju Hrvatske odigrao je 78 utakmica i postigao pet golova.

Lovren je godinama bio poznat kao temperamentan i borben štoper, fudbaler koji je često bio pod ogromnim pritiskom javnosti.

Međutim, ono što se dešavalo van terena bilo je mnogo složenije.

Sada, desetak godina kasnije, odlučio je da prvi put javno govori o depresiji i problemima kroz koje je prolazio.

Njegova namera, kako je objasnio, nije da izazove sažaljenje, već da svojim iskustvom pokaže drugima da nije sramota govoriti o mentalnom zdravlju i potražiti podršku kada je teško.